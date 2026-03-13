Η έδρα του Κωνσταντινόπουλου στον Γιαννακούρα - Έπρεπε να τον ξαναπάρουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί τον είχαν διαγράψει

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας αναμένεται να καταλάβει την κοινοβουλευτική έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Αρκαδία με το ΠΑΣΟΚ, ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου, δεδομένου ότι είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές.

Την ίδια ώρα, προκύπτει ένα ιδιόμορφο ζήτημα, καθώς ο κ. Γιαννακούρας είχε διαγραφεί από τα μητρώα μελών του κόμματος το 2023. Ωστόσο, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι σήμερα θεωρείται εκ νέου μέλος του ΠΑΣΟΚ και, ως εκ τούτου, θα είναι και υποψήφιος σύνεδρος στο επόμενο συνέδριο του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιαννακούρας εγγράφηκε εκ νέου στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη προέδρου τον Οκτώβριο του 2024, διαδικασία που ήταν ανοικτή τόσο σε φίλους όσο και σε μέλη του κόμματος. Μάλιστα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, συμμετέχει ήδη στον τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ, έχοντας την ευθύνη για τον νομό Αρκαδίας.