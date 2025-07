Art Athina 2025: Η σύγχρονη τέχνη στον εμβληματικό χώρο του Ζαππείου

Στην καρδιά της πόλης, στο Ζάππειο, επιστρέφει από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου η Art Athina. Πάνω από εβδομήντα δύο γκαλερί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουν στη φετινή φουάρ, που φιλοδοξεί να καταγράψει και να μοιραστεί τον παλμό της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής.

Η διοργάνωση δομείται γύρω από επιμέρους ενότητες: το βασικό πρόγραμμα (Main) όπου οι γκαλερί παρουσιάζουν τις επιλογές τους· την ενότητα Design, με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές μέσα από σύγχρονη προσέγγιση, σε επιμέλεια Τίνας Δασκαλαντωνάκη και Μάνθου Καλούμενου· τα Projects, με την Οντέτ Κούζου να συγκεντρώνει ανεξάρτητους χώρους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς· τις Performances, που φέτος διατρέχουν το Ζάππειο και το αστικό τοπίο της Αθήνας, υπό τη φροντίδα του Νικόλα Βαμβουκλή και σε συνεργασία με το Flux Laboratory.

Λήψη από παλαιότερη διοργάνωση της Art Αthina. Πηγή φωτ.: Art Athina

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η φετινή διοργάνωση φαίνεται να εστιάζει ιδιαίτερα στο περιεχόμενο του διαλόγου. Τα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club δεν είναι μια απλή «παράλληλη εκδήλωση», αλλά μια προσπάθεια θεσμικής καταγραφής του δημόσιου λόγου περί τέχνης. Επιμελημένες από τη Μαριλένα Κουτσούκου και την Kim Conniff Taber, και συντονισμένες από έμπειρους δημοσιογράφους των New York Times, οι συζητήσεις φιλοξενούν καλλιτέχνες, στοχαστές κι ακτιβιστές.

Και, φυσικά, παραμένει ενεργός ο θεσμός του Βραβείου Νέου Καλλιτέχνη της Art Athina, σε συνεργασία με το MOMus - Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, προσφέροντας χώρο σε μια νέα φωνή.

