Στον «αέρα» η συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα - Ρούμπιο: «Πρέπει να συμφωνεί το Ισραήλ»

Η συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα παραμένει αμφίβολη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει αν η Άγκυρα θα αναλάβει ρόλο στο πλαίσιο του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να αισθάνεται «άνετα» με τη συμμετοχή οποιασδήποτε χώρας στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που σχεδιάζεται για τη Λωρίδα της Γάζας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εμπλοκή της Τουρκίας παραμένει αβέβαιη.

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά κάθε συμμετοχή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα, διαμηνύοντας ότι δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς, σε συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, αν τουρκικά στρατεύματα θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που πρόκειται να δημιουργηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Δεν έχουμε ακόμη συγκροτήσει αυτή τη δύναμη, οπότε η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προφανώς, καθώς συγκροτείται αυτή η δύναμη, θα πρέπει να συμμετέχουν χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», σημειώνοντας ότι «πολλές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον» χωρίς, ωστόσο, να τις κατονομάσει.

Απαντώντας σε αναφορές ότι το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πως η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για την Ιερουσαλήμ, ο Ρούμπιο είπε: «Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση για το ποιος έχει ασκήσει βέτο ή ποιος δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει. Προφανώς, κάθε μέλος αυτής της δύναμης πρέπει να έχει ικανότητα, βούληση, αλλά και να είναι αποδεκτό από όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Όσον αφορά τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την Παλαιστινιακή Αρχή όπως υφίσταται σήμερα, καθώς και την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, αν πρόκειται να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Αυτό μένει να καθοριστεί — αν υπάρξει ρόλος καθόλου. Δεν γνωρίζουμε».