Ο Ανάλγητος

Με μερικά πράγματα δεν παίζεις! Μπορείς να τζογάρεις αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης. Να ποντάρεις όλη σου την περιουσία σε ένα κουτσό άλογο στο Χρηματιστήριο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, εκτός από ένα! Να αμφισβητήσεις τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι μόνο απρόβλεπτος. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξεχνάει. Καμήλα, κανονική! Να μην ξεχάσουμε και το ΠΑΣΟΚ! Εκεί οι άνθρωποι ξεχνάνε και έτσι γίνεται πλέον της διευρύνσεως. Όπου διεύρυνση σημαίνει η επιστροφή των ασώτων.

Εμείς, λοιπόν, πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι ξεμπερδέψαμε με το Συμβούλιο Ειρήνης του Πλανητάρχη, επειδή πετάξαμε το μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλα όμως που ο Πρόεδρος επανέλαβε την πρόσκληση για τις 19 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ. Εδώ σε θέλω μάστορα!

Το Συμβούλιο Ειρήνης ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία για τη Γάζα όμως φιλοδοξία του Λευκού Οίκου είναι να αποτελέσει έναν διεθνή οργανισμό ειρηνικής επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι μία απλή υπόθεση, είναι το νέο success story του προέδρου. Είναι να παίζεις με τα όνειρα του Ντόναλντ;

Θα αποδεχθεί η Ελλάδα την πρόσκληση; Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Βρυξελλών, με την Αθήνα πιθανότατα να κινείται σε μία λύση 50 -50. Δηλαδή να αποδεχτεί τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αλλά όχι τη γενικότερη εμπλοκή της στον οργανισμό. Και μέσα και έξω. Και Ευρώπη και Αμερική. Κι εδώ είναι η δυσκολία. Η ρημάδα η ανάγκη μας έσπρωξε να πατάμε σε δύο βάρκες…

Εκτός από την κρίσιμη σύσκεψη στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο στα τέλη Φεβρουαρίου, κυβερνητική αποστολή θα πάρει μέρος σε εκδήλωση στο Χιούστον και τη CERAWeek. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης μεγάλων παικτών της ενεργειακής κοινότητας. Εκεί, η ελληνική πλευρά θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δυναμική που αναπτύσσεται στις έρευνες υδρογονανθράκων, την ώρα που οι σχετικές συμβάσεις οδεύουν προς κύρωση. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι η σύσκεψη για τον Κάθετο Διάδρομο θα κυλήσει ομαλά και δεν θα αναγκαστεί να επιστρέψει ο Σταύρος άρον – άρον στην Αθήνα.

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα δει εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο των συναντήσεων για την εύρεση λύσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Όσο ο Αλέξης Τσίπρας αργεί την ανακοίνωση του κόμματός του, τόσο κατρακυλάει στις δημοσκοπήσεις. Αυτό σκέφτονται στο επιτελείο του και επισπεύδουν τις ανακοινώσεις για τον Μάιο…

Θέλω να είμαι ειλικρινής. Προτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα από το χάος της Καρυστιανού και της ακροδεξιάς. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αλέξης είναι ήδη χαμένος, πριν καν φτάσει στην κάλπη. Κι αυτός είναι ίσως ένας λόγος που τον έχει οδηγήσει σε δεύτερες σκέψεις. Κυρίως αν οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν σε μια διαρκή φθίνουσα πορεία.

Όταν ο Ν. Ανδρουλάκης ένιωθε κραταιός και βέβαιος ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει σαν ώριμο φρούτο, διαβεβαίωνε σκληρά από το βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ πως κανείς «γυρολόγος» και «γενίτσαρος» δεν θα βρει ανοικτή την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη. Εννοούσε όσους εγκατέλειψαν βρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, λόγω του μνημονίου και πήγαν στον Αλέξη για να ψηφίσουν με χέρια και με πόδια το χειρότερο. Μνημόνιο!

Στην Επιτροπή Συμπαράταξης-Διεύρυνσης που ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη εντοπίζεται ένα πρόσωπο που κρατά ψηλά τη «σημαία» και στις δυο κατηγορίες: Και στους γυρολόγους και στους γενίτσαρους αλλά παρόλα αυτά επελέγη από τον αρχηγό Νίκο. Πιθανολογώ εκτός από τη γνωριμία τους από τα χρόνια της ΠΑΣΠ και τη στήριξη του, μέτρησε εξίσου ισχυρά καταγωγή της από την Αρκαδία και το σκληρό μπιφ που έχει με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η κυρία Γεωργία Γεννιά η οποία θα βοηθήσει στη… διεύρυνση και τη συμπαράταξη ήταν μέχρι το 2010 στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησε ως αντιμνημονιακή από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και κατέβηκε υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του Αλέξη Μητρόπουλου «Αττική Συνεργασία - Όχι στο Μνημόνιο». Δεν εξελέγη και το 2011 μετακόμισε στο «Άρμα Πολιτών» που είχε ιδρύσει ο δημοσιογράφος Γιάννης Δημαράς. Κατέβηκε και από το Άρμα τον Απρίλιο του 2012. Εντάχθηκε στη συνέχεια ως ιδρυτικό μέλος στην κίνηση « Αλληλεγγύη» του Στάθη Παναγούλη και το Δεκέμβρη επίσης του 2012 βρέθηκε ιδρυτικό μέλος και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ του Νίκο Κοτζιά. Μετά εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 αφότου είχε αποχωρήσει όλο το αριστερό μέτωπο των Λαφαζάνη – Ζωής και σία.

Το 2019 δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, παραιτήθηκε από το κόμμα και επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ. Κρεμάμενη κυριολεκτικά στο λαιμό του Ανδρουλάκη όπως πιστοποιεί και σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο της εποχής εκείνης από πάρτι στο σπίτι της με υψηλό προσκεκλημένο τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Όταν σχετικά πρόσφατα ο Κωνσταντινόπουλος είχε υπενθυμίσει με άσχετη αφορμή ότι ο Ανδρουλάκης είχε κλείσει πρώτος την πόρτα στους γενίτσαρους, έλαβε εμμέσως από την κυρία Γεννιά την προτροπή για προσφυγή στον ψυχίατρο. Συνόδευσε μάλιστα την ανάρτηση με hashtag για την Αρκαδία ώστε να είναι σαφές σε ποιον απευθύνεται. Ε τι κάνει νιάου νιάου και η κυρία Γεννιά επελέγη για να διευρύνει την ισχύ του προέδρου. Πάντως πρώτος που έπρεπε να έχει θέσει βέτο στους γενίτσαρους τύπου Γεννιά, είναι ο Γ. Παπανδρέου τον οποίο όλοι αυτοί εμφάνιζαν ως προδότη του λαού και της χώρας.

Ο Ανάλγητος