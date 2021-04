Το μικροσκόπιο της «στάμπας» του ηγέτη για τον Αντετοκούνμπο

Το ΝΒΑ είναι διαχρονικά μία Λίγκα αστέρων. Τα φώτα πάνω τους, όπως, βεβαίως, τόσο τα εύσημα όσο και οι ευθύνες. Υπάρχουν στιγμές που, κυρίως, σε σημαντικά ματς και με «κλειστά» σκορ στα οποία κάθε άμυνα, κάθε πάσα και κάθε σουτ έχουν τη δική τους σημασία, θαρρεί κανείς ότι όλα τα φώτα στα γήπεδα σβήνουν και ένας προβολέας πέφτει αποκλειστικά πάνω στον σταρ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (πρέπει να) έχει μάθει να ζει με αυτό. Αυτό «λένε» τα βραβεία και η προοπτική του. Αυτό επιτάσσει το «πρέπει» των Μπακς...

Στις 15 Μαρτίου 2021, στη νίκη του Μιλγουόκι επί της Ουάσινγκτον, ο «Αντέτο» αποφάσισε αντί να σουτάρει στην τελευταία επίθεση, να πασάρει στον Κρις Μίντλτον για το νικητήριο σουτ. Αμέσως μετά ρωτήθηκε (φυσικά) σχετικά και απάντησε ότι «δεν είμαι ο Κόμπι Μπράιαντ. Δεν λέω πάντα “αφήστε με να πάρω το ματς μόνος μου”. Θέλω να λάβω τη σωστή απόφαση».

Τα ξημερώματα της Τρίτης (20/4), τα «Ελάφια» (ρεκόρ 35-22, 3οι στην Ανατολή) ηττήθηκαν εντός έδρας από το Φίνιξ (41-16, 2ο στη Δύση) στην παράταση. Τα τελευταία τέσσερα λεπτά του έξτρα πενταλέπτου ο «Giannis» τα είδε από τον πάγκο, λόγω μίας κράμπας που δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στο παρκέ. Ο σταρ του Μιλγουόκι, ο οποίος σκόραρε 33 πόντους σε 35 λεπτά με 12/21 δίποντα, ξεκαθάρισε στο φινάλε, κυρίως λόγω και του πρόσφατου τραυματισμού του στο γόνατο, πως «δεν είναι κάτι άλλο, πιο σοβαρό».

"I just cramped. Got to get more fluids in me. That’s it." pic.twitter.com/EhGazLPMhV