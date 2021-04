Το limit-up εκατομμυρίων του Κέβιν Ντουράντ εκτός παρκέ

Οι επιθετικές ικανότητές του περιγράφονται από τους σχολιαστές των αγώνων ως «money in the bank». Κοινώς, «λεφτά στην τράπεζα». Φαίνεται, ωστόσο, ότι η αποδοτικότητα του Κέβιν Ντουράντ δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Ο Αμερικανός σταρ των Μπρούκλιν Νετς χαμογέλασε όταν διάβασε το χιουμοριστικό στατιστικό που ανέφερε ότι έχει κάνει 24.000 tweets (σχόλια στα social media), περισσότερα από τους 23.561 πόντους που έχει σκοράρει στην καριέρα του!

Προτίμησε, όμως, να γελάσει ακόμη πιο πλατιά για άλλους αριθμούς στους οποίους έχει εμπλακεί και σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Ο «KD», μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Ριτς Κλάιμαν, έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε περισσότερες από 50 start-up επιχειρήσεις στις Η.Π.Α., μέσω της εταιρίας τους, Thirty Five Ventures. Πρόσφατα συμμετείχε μαζί με τον παλαίμαχο αστέρα, Μάικλ Τζόρνταν, στην επένδυση ύψους 305 εκατ. δολ. στη νέα μόδα του Top Shot και των ψηφιακών συλλεκτικών καρτών.

KD and his business partner Rich Kleiman invested in Coinbase when it was valued at $1.6 billion, per @JoePompliano



Today it’s going public at an estimated $100 billion valuation. That’s an increase of 61.5x since he invested 💰 pic.twitter.com/iV9xexzNFu