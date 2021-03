Δημοπρασία παπουτσιών του Μάικλ Τζόρνταν συγκέντρωσε μισό εκατομμύριο για νοσοκομείο παιδιών!

Η ευαισθησία του Μάικλ Τζόρνταν δεν περιορίζεται στην πόλη όπου μεγάλωσε. Προ εβδομάδων, ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ δώρισε δέκα εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή δύο κλινικών στο Ουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας. Ωστόσο, ακόμη και ερήμην του, μία ακόμη σπουδαία προσφορά έγινε χάρη στο όνομα και κυρίως, το πανάκριβο brand του.

Η εταιρία Nike, στην οποία ανήκει το εμπορικό logo του «MJ», δώρισε συνολικά ποσό 565.000 δολαρίων σε ένα νοσοκομείο για παιδιά στο Πόρτλαντ, πωλώντας σε δημοπρασία 17 συλλεκτικά ζευγάρια παπουτσιών με το λογότυπο του Τζόρνταν, σε καθιερωμένη διαδικασία που γίνεται στο Ορεγκον (όπου εδρεύει η αθλητική φίρμα) από το 2003.

The “What The” Air Jordan 1 @OHSUDoernbecher auctions have come to an end, raising more than $565K for the hospital. They sold for an average of about $33,239 per pair, with the highest selling for $52,900 and the lowest going for $22,523. pic.twitter.com/uKUMpXVfsM