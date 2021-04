Το πονεμένο γόνατο του Αντετοκούνμπο δεν ανησυχεί (ακόμη;) τους Μπακς

Είναι προφανώς υπέρ-απλούστευση η διαπίστωση ότι οι ελπίδες των Μιλγουόκι Μπακς για τον τίτλο του ΝΒΑ στηρίζονται κατά πολύ στους ώμους του επί διετία MVP της Λίγκας, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι επίσης εύλογο ότι το φετινό «πιεσμένο» χρονικά πρόγραμμα προκαλεί μεγαλύτερη καταπόνηση στους μεγάλους σταρ. Για τον «Αντέτο», πάντως, έναν παίκτη που παίζει με ενέργεια, με δεκάδες ή συχνά και εκατοντάδες άλματα σε κάθε ματς, η πίεση στα γόνατα είναι δεδομένη. Αυτό που δεν είναι, ωστόσο, ακόμη δεδομένο είναι κατά πόσο ανησυχεί η ομάδα του για τις πρόσφατες ενοχλήσεις του...

Ο «Giannis» απουσίασε από την εκτός έδρας ήττα των «Ελαφιών» στο Ντάλας, τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/4), στον έκτο αγώνα που χάνει φέτος, αλλά και πέμπτο στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας του. Ο πρώην παίκτης του Φιλαθλητικού δεν πάτησε παρκέ για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, και χωρίς τον ηγέτη τους, οι Μπακς έχουν μετρήσει δύο νίκες και τρεις ήττες.

Πριν από το σερί των απουσιών, είχε «συλληφθεί» από τις κάμερες στο Πόρτλαντ και να κουτσαίνει και σε δύο περιπτώσεις να επισημαίνει τον πόνο στους ανθρώπους του Μιλγουόκι. Αποφάσισε, όμως, να αγωνιστεί και μάλιστα οδήγησε σε νίκη τους Μπακς, σκοράροντας 47 πόντους με το εκπληκτικό απόλυτο ποσοστό των 18/18 στα δίποντα!

Rewatching the Bucks game on the Blazers broadcast and they had another clip of Giannis grimacing in pain during warmups. Hopefully he rests tonight and this doesn’t become a lingering issue. https://t.co/kFY3J1P0ln pic.twitter.com/EgmBG1idht