Ο «αλλαγμένος» (και «πεινασμένος») Αντετοκούνμπο δεν φοβάται πια τη γραμμή των βολών

Το πλατύ χαμόγελο του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν επηρεάστηκε όταν ο δημοσιογράφος τού είπε την «κακιά λέξη» από «Π». Οταν άκουσε την ερώτηση με την κατάληξη «πλέι οφς», έκανε... ότι δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται. Δεν ήταν γιατί θέλει να ξεχάσει τις δύο τελευταίες αποτυχημένες προσπάθειες των Μπακς στην post season του ΝΒΑ, παρά τις μεγάλες προσδοκίες για τον ίδιο και την ομάδα του. Αλλά διότι τα ξημερώματα της Τρίτης (16/3), μετά τη νέα νίκη του Μιλγουόκι στην Ουάσινγκτον, ο «Giannis» θα απαντούσε κάτι άλλο αν του έλεγαν να πει μία λέξη από «π»: «Πίτσα!».

Ο σταρ των «Ελαφιών» μόλις είχε «γράψει» στο παρκέ της πρωτεύουσας 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Είχε γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του με τρία διαδοχικά τριπλ νταμπλ, ξεπερνώντας σε άλλες δύο λίστες τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ! Διότι παράλληλα, το 25ο «τρισδιάστατο» ματς της καριέρας του ήταν και το 7ο τριπλ νταμπλ με 30+ πόντους, αφήνοντας κι εκεί δεύτερο τον Καρίμ. Με την ένατη νίκη του στα δέκα τελευταία ματς, το Μιλγουόκι έφτασε σε ρεκόρ 25-14, παρέμεινε στην 3η ανατολική θέση και πλησίασε τους Σιξερς (27-12) και τους Μπρούκλιν Νετς (27-13).

In last night's WIN, Giannis became the 1st player with 3 straight triple-doubles in franchise history!! pic.twitter.com/t3U6T6K2MK