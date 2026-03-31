Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να πρότεινε στους ομολόγους του των G7 κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα τη δημιουργία μια πολυεθνικής κοινοπραξίας που θα αναλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μετά από το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε την Τρίτη η βρετανική Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο Ρούμπιο υποστήριξε πως το προτεινόμενο μοντέλο θα διασφαλίζει «ελεύθερη και χωρίς τέλη κυκλοφορία» μέσω των Στενών. Υπενθυμίζεται πως προ της έναρξης του πολέμου υπολογιζόταν ότι περίπου το 1/5 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διακινούνταν μέσω του Ορμούζ.

Το Reuters υποστήριξε πως έχει διαμορφωθεί και μια δεύτερη πρόταση στο πλαίσιο συνομιλιών μεταξύ του Πακιστάν και περιφερειακών δυνάμεων. Πηγή από το Ισλαμαμπάντ, που επικαλείται το δημοσίευμα, ανέφερε ότι το νέο σχέδιο είχε κοινοποιηθεί στον Λευκό Οίκο πριν από τις συνομιλίες της Κυριακής.

Η πρόταση αυτή προβλέπει επίσης τη δημιουργία πολυεθνικού κονσόρτσιουμ, στο οποίο θα συμμετέχουν το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, με στόχο τη διαχείριση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιδέα για τη σύσταση κοινοπραξίας διαχείρισης έχει συζητηθεί τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας για τη διασφάλιση της ενεργειακής ροής και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σε αντίθεση με την αμερικανική προσέγγιση, η δεύτερη πρόταση περιλαμβάνει την επιβολή τέλους διέλευσης, κατά το πρότυπο της Διώρυγας του Σουέζ. Τα πλοία που διέρχονται από τη Διώρυγα καταβάλλουν ειδικό τέλος, το οποίο καθορίζεται με βάση το μέγεθος, το βάρος και το φορτίο τους.