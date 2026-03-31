Γουόρεν Μπάφετ: Εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα μεγάλωνε ο παγκόσμιος πυρηνικός κίνδυνος

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Γουόρεν Μπάφετ, δήλωσε την Τρίτη ότι η παγκόσμια πυρηνική απειλή θα γινόταν μεγαλύτερη αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο.

Σε συνέντευξη του στο CNBC, ο γνωστός επενδυτής τόνισε ότι τα πυρηνικά όπλα παραμένουν ο βασικός παγκόσμιος κίνδυνος, προσθέτοντας ότι, ενώ αρκετές χώρες τα διαθέτουν ήδη, «θα ήταν πιο δύσκολη η κατάσταση αν το Ιράν είχε τη βόμβα, σε σύγκριση με το αν δεν την είχε».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» τα πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, αναφέροντας τους κινδύνους που συνδέονται με την ανάληψη του ελέγχου από ασταθείς παράγοντες.

Ο Μπάφετ αναφέρθηκε επίσης σε ιστορικές πυρηνικές εντάσεις, λέγοντας ότι ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει «πολλές κρίσιμες καταστάσεις» και προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται αν «κάποιος που έχει στα χέρια του το κουμπί πεθαίνει».