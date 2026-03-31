Δεν υπάρχει Κυριάκος για τον Νίκο! Μόνο Αλέξης!

Ο αντίπαλος του κ. Ανδρουλάκη δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι ανόητος να μην βλέπει τη μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ. Μπορεί να λέει ότι θέλει να είναι πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά και να λέει από τον Μητσοτάκη, αλλά εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα. Ο μεγάλος εφιάλτης για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Όλα εξαρτώνται από τον χρόνο των εκλογών, από το ποσοστό που θα συγκεντρώσει τελικά το ΠΑΣΟΚ και από το αν θα κατέβει σε αυτές τις εκλογές ο κ. Τσίπρας. Πολλές οι προϋποθέσεις, ένας ο στόχος: Η κυριαρχία στην κεντροαριστερά.

Το μεγάλο παιγνίδι για την κεντροαριστερά θα κριθεί μετά τις εκλογές. Μετά τις πρώτες εκλογές, για την ακρίβεια. Εκτός κι αν κάποιος πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει, έστω και με μία ψήφο τη ΝΔ. Υπάρχει άραγε χρόνος για μία ουσιαστική ζύμωση στην κεντροαριστερά; Αν οι εκλογές γίνουν άμεσα ο χρόνος αυτός δεν θα υπάρχει. Επίσης, δεν υπάρχει διάθεση. Αφήστε τι λένε περί αντιμητσοτακικού μπλοκ. Στην πραγματικότητα δεν έχει ακόμη κάποιος απ’ όλους τους επίδοξους μνηστήρες της εξουσίας εγκαταλείψει το «όραμά» του να γίνει αυτός χαλίφης στη θέση του χαλίφη.

Στο ΠΑΣΟΚ ούτε ο κ. Ανδρουλάκης πιστεύει ότι ο στόχος της πρωτιάς είναι εφικτός. Και γιατί το κάνει; Δεν μπορεί να μην βλέπει τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει το ΠΑΣΟΚ από την ΝΔ. Εκτός αν αναζητά ένα άλλοθι για την επόμενη ημέρα. Να ισχυριστεί, δηλαδή, ότι υπονομεύτηκε και γι αυτό δεν μπόρεσε να φτάσει στο στόχο. Αλλά αυτός μόνο ως δευτερεύον στόχος «στέκεται». Αλλού είναι η στόχευση!

Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε οπτική. Να δούμε τον κόσμο μέσα από τα γυαλιά του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τότε θα ανακαλύψουμε ότι ο πραγματικός του αντίπαλος δεν είναι ο κ. Μηστοτάκης, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να πιστεύει ότι οι επόμενες εκλογές είναι μία μάχη επιβίωσης απέναντι στον «κίνδυνο Τσίπρα». Η κεντροαριστερά δεν χωράει δύο αρχηγούς. Αν ο κ. Ανδρουλάκης είναι δεύτερος ή έστω τρίτος (αν δεύτερο είναι το κόμμα Καρυστιανού), όλα θα λυθούν σε κάποιες άλλες εκλογές. Ελέγχοντας ασφυκτικά το ΠΑΣΟΚ και με δεδομένο ότι θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος στη μάχη της κεντροαριστεράς, ποιος θα μπορεί να τον αμφισβητήσει; Κι ας μην έχει κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος θα τολμήσει τότε να τον αμφισβητήσει εσωκομματικά; Θα τον φάει το μαύρο το σκοτάδι!

Αντίθετα! Αν το ΠΑΣΟΚ χάσει από τον κ. Τσίπρα, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη… χειρότερα για το ΠΑΣΟΚ! Στο δίλημμα ποιος μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, την απάντηση θα την έχει δώσει η κάλπη. Αναμφισβήτητος κριτής. Τότε τίθεται ένα υπαρξιακό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα συζητάμε ποιος θα είναι αρχηγός, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ θα έχει λόγο ύπαρξης. Τα πράγματα τα έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντας την διακριτή θέση του κόμματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώντας να συγκεντρώσει στην αυλή του όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ορφανά του κ. Τσίπρα. Ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης έχει θέσει το δίλημμα.

Θα κατέβει ο κ. Τσίπρας στις εκλογές; Αν αυτές γίνουν άμεσα, μπορεί και να αποφύγει να πιεί το πικρό ποτήρι και να αφήσει μόνο του τον κ. Ανδρουλάκη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Σε αυτή την περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης θα μετρηθεί πλέον όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, αλλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρία Καρυστιανού. Και οτιδήποτε πέρα από τη δεύτερη θέση θα είναι καταστροφή. Για τον ίδιον! Αν λοιπόν ο κ. Τσίπρας θέλει να βάλει δύσκολα στον κ. Ανδρουλάκη, έχει την επιλογή να περιμένει μια άλλη εκλογική αναμέτρηση. Ακόμη κι αν αυτή γίνει έπειτα από ένα μήνα! Η ουσία είναι ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλογές. Να κατέβει ή να μην κατέβει. Να διατηρήσει ή όχι τον νέο του οργανισμό, ό,τι ποσοστό και αν πάρει σε αυτές τις εκλογές. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να περιμένει. Ο κ. Ανδρουλάκης, όχι…

Θανάσης Μαυρίδης

