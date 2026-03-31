Γιατί ο Πάουελ έκανε στροφή 180 μοιρών δίνοντας «φιλί της ζωής» στα ομόλογα

Μπορεί η αγορά χθες να επικεντρώθηκε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί σοβαρών συζητήσεων με το Ιράν σε «ένα πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου, και τη μετέπειτα για άλλη μια φορά διάψευση του Ιράν, όμως χθες οι δηλώσεις ενός άλλου προέδρου ήταν αυτές που έκαναν στην ουσία τη διαφορά.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σε μια εκτενή ομιλία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, δήλωσε ότι εξαιρώντας τις βραχυπρόθεσμες τάσεις, θεωρεί τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό ως σταθερές παρά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, επομένως η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ δεν χρειάζεται να απαντήσει με υψηλότερα επιτόκια και έχει κάθε περιθώριο χρονικής αναμονής.

Καθώς η θητεία του στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας πλησιάζει στο τέλος της, ο Πάουελ απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την μακροπρόθεσμη κατεύθυνση των επιτοκίων ή τις τάσεις που πιθανότατα να υιοθετήσει ο διάδοχός του. Προτίμησε όμως να μιλήσει για τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καλώντας τους επενδυτές να επικεντρωθούν στους στόχους της Fed για την ανεργία και τις σταθερές τιμές και να βγάλουν από το κάδρο τις διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας.

«Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό φαίνεται να είναι μάλλον σταθερές πέραν του βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, αλλά παρ′ όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο ίσως τελικά στο μέλλον πρέπει να αντιμετωπίσουμε» είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους φοιτητές.

Τουτέστιν, ο τιμονιέρης της Fed έκανε στροφή 180 μοιρών και βλέπει πλέον τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, δεδομένου ότι οι προσδοκίες για τις τιμές μακροπρόθεσμα φαίνεται να παραμένουν σταθερές, παρά το τρέχον σοκ στην αγορά ενέργειας.

Ο Πάουελ μάλιστα σχολίασε και την αγορά ιδιωτικής πίστης, δηλώνοντας ότι η τρέχουσα αναταραχή στον χώρο της ιδιωτικής πίστης δεν φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου συστημικού γεγονότος.

«Διστάζω να πω οτιδήποτε υποδηλώνει ότι αγνοούμε τον κίνδυνο, αλλά αναζητούμε συνδέσεις με το τραπεζικό σύστημα και πράγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετάδοση. Δεν τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή»…Αυτό που βλέπουμε είναι μια διόρθωση που βρίσκεται σε εξέλιξη και σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα χάσουν χρήματα.Αλλά δεν φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου συστημικού γεγονότος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιστρέφοντας στα επιτόκια, ο Πάουελ δήλωσε για άλλη μια φορά ότι ο τρέχων στόχος επιτοκίου, σε ένα εύρος μεταξύ 3,5%-3,75%, είναι «ένα καλό σημείο» που δίνει άνεση στη Fed να παρακολουθήσει τα γεγονότα που διαδραματίζονται αυτήν τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν και του αντίκτυπου που έχουν οι δασμοί στις τιμές.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Πάουελ δήλωσε ότι η αύξηση των επιτοκίων τώρα θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία αργότερα.

Σημείωσε ότι οι κινήσεις των επιτοκίων της Fed έχουν καθυστερημένο αντίκτυπο στην οικονομία. Επομένως μια άμεση σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ενδεχομένως να μην προλάβαινε να βοηθήσει στον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, καθώς μέχρι «να περάσει στην οικονομία» η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, το σοκ των τιμών του πετρελαίου πιθανότατα θα είχε παρέλθει και η σύσφιξη θα λειτουργούσε σαν βαρίδι για την ανάπτυξη.

Γιατί ο Πάουελ «άλλαξε ρότα»

Τα σχόλια του Πάουελ είχαν άμεσο αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τους traders να αλλάζουν γραμμή πλεύσης και να μην προβλέπουν πλέον σημαντική πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων φέτος.

Μέχρι την Παρασκευή οι αγορές εξέταζαν μια πιθανότητα μεγαλύτερη από 50% για αύξηση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα αντιδράσει στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Πάουελ στο Χάρβαντ, οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων μειώθηκαν στο 2,6%.

Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τον Πάουελ να αλλάξει τη ρητορική του;

H πτωτική τάση τις τελευταίες 10 ημέρες του ποσοστού νεκρού σημείου στα πενταετή ομόλογα.

Στα ομόλογα, ο όρος «ποσοστό νεκρού σημείου» -breakeven inflation rate- αναφέρεται στη διαφορά στην απόδοση μεταξύ ενός ομολόγου σταθερού επιτοκίου και ενός ομολόγου που είναι συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό -inflation-indexed bond- με την ίδια ημερομηνία λήξης.

Ουσιαστικά, το ποσοστό αυτό δείχνει πόσος πρέπει να είναι ο μέσος πληθωρισμός κατά τη διάρκεια ζωής των ομολόγων, ώστε ένας επενδυτής να έχει το ίδιο κέρδος ανεξάρτητα από το ποιο από τα δύο ομόλογα θα επιλέξει.

Πρόκειται για έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες όσον αφορά τις προσδοκίες της αγοράς για του πού θα κυμανθεί ο πληθωρισμός στο μέλλον.

Το ποσοστό νεκρού σημείου προκύπτει με την αφαίρεση της απόδοσης (yield) του ομολόγου που προστατεύεται από τον πληθωρισμό από την απόδοση του αντίστοιχου ομολόγου με σταθερό κουπόνι.

Η πτωτική τάση του πενταετούς ποσοστού νεκρού σημείου 5-year breakeven inflation rate- υποδηλώνει μια σταδιακή χαλάρωση των ανησυχιών της αγοράς για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, η πρόσφατη πτώση από το υψηλό του 2,65% στα μέσα Μαρτίου αντανακλά την προσδοκία της αγοράς ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, η αγορά φαίνεται να στοιχηματίζει ότι η πρόσφατη άνοδος του πληθωρισμού που τροφοδοτήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών της ενέργειας θα είναι βραχύβια.

Βέβαια να σημειώσουμε ότι η πτώση των breakeven rates κάποιες φορές συνδέεται με ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ή ακόμα και κίνδυνο ύφεσης, η οποία θα δρούσε αποπληθωριστικά στο μέλλον.

Όπως και να έχει, το συμπέρασμα είναι ότι ενώ ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος βραχυπρόθεσμα, η αγορά πιστεύει πλέον ότι σε βάθος πενταετίας ο μέσος πληθωρισμός θα κινηθεί σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, παρά τις τρέχουσες αβεβαιότητες.

Και αυτό το μήνυμα της αγοράς φαίνεται ότι ο Πάουελ είναι έτοιμος να το ακούσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επόμενες κινήσεις της Fed δεν θα καθοριστούν και από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, για την οποία αναμένουμε μπαράζ σχετικών στοιχείων αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη ανακοινώνονται οι ανοιχτές θέσεις εργασίας για το Φεβρουάριο, την Τετάρτη η έκθεση της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, την Πέμπτη οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και την Παρασκευή η κυβερνητική έκθεση για την απασχόληση και τον δείκτη ανεργίας.

