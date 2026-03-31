Μια πολιτική αυτοκτονία σε κοινή θέα

Η αυτοκτονία ενός κόμματος σε δημόσια θέα δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Γι’ αυτό η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, που αποφάσισε να αποκλείσει εκ των προτέρων, με απόφαση συνεδρίου, οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είναι άξια σχολιασμού.

Το τριήμερο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ, με όλες τις πλευρές να διακηρύσσουν ότι στόχος είναι η εκλογική επικράτηση, έστω και με μία ψήφο, ενώ παράλληλα άπαντες δηλώνουν «κερδισμένοι» και «δικαιωμένοι» από τις εξελίξεις.

Μία από τις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις του συνεδρίου ήταν η επίσημη δέσμευση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Για το συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο υπήρχαν τριβές τους προηγούμενους μήνες, υπήρξε συμβιβασμός, καθώς η ηγεσία δέχθηκε να υπάρξει σχετική αναφορά στην πολιτική απόφαση του συνεδρίου, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων απέσυρε το αίτημά του για κατάθεση σχετικού ψηφίσματος στο συνέδριο.

Η συμφωνία για το ρητό «όχι» στη ΝΔ δεν αμφισβητήθηκε, μάλιστα, ούτε από στελέχη που φαίνεται να διάκεινται θετικά σε μια επανάληψη της κυβερνητικής συνεργασίας ΝΔ–ΠΑΣΟΚ.

Αν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει αυτοδυναμία και ζητήσει τη σύμπραξη του δεύτερου κόμματος, υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια για το ΠΑΣΟΚ.

Το πρώτο είναι να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων την απόφαση του συνεδρίου και να συμμετάσχει, πλήττοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του, όπως και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος συνολικότερα.

Το δεύτερο είναι να τηρήσει τη δέσμευση και να επωμιστεί το πιθανό πολιτικό κόστος, αν η Νέα Δημοκρατία αποφασίσει να προσφύγει σε επαναληπτικές εκλογές.

Το τρίτο σενάριο είναι η Νέα Δημοκρατία να δεχτεί να κυβερνήσει με κάποιο από τα δεξιότερα κόμματα, γεγονός που θα την αποξενώσει από μέρος των κεντρώων ψηφοφόρων.

Στην περίπτωση αυτή, το ΠΑΣΟΚ θα επωφεληθεί στις μεθεπόμενες εκλογές, οι οποίες τυπικά είναι να γίνουν το 2031.

Αναλύοντας κανείς το πολιτικό και τακτικό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πιθανότερο είναι να επιδιώξει επαναληπτικές εκλογές, με σημαία την ανευθυνότητα των αντιπάλων και τους κινδύνους της ακυβερνησίας σε μια κρίσιμη περίοδο, λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πολύ πιθανό είναι επίσης πως, σε επαναληπτικές εκλογές, όπως και το 2023, η Νέα Δημοκρατία θα αυξήσει το ποσοστό της, κυρίως σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, του οποίου μια σημαντική μερίδα της εκλογικής βάσης, σύμφωνα με τις έρευνες κοινής γνώμης, εγκρίνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Επιπλέον, στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, το 12,8% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές μετακινείται προς τη ΝΔ, με το ποσοστό αυτό να αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή μετακινήσεων προς το κυβερνών κόμμα.

Στην ίδια δημοσκόπηση, στην ερώτηση ποια κυβέρνηση προτιμούν μετά τις εκλογές, το 57,2% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ επιθυμεί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της Αριστεράς. Τούτο, όμως, χωρίς το μπόνους εδρών του πρώτου κόμματος, είναι ανέφικτο.

Το 33,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, όμως, επιθυμεί είτε αυτοδύναμη ΝΔ, είτε κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ.

Αυτό σημαίνει πως ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αν υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές, έχει προδιάθεση να μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση.

Όλα αυτά καταδεικνύουν τη διάθεση αυτοχειρίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υποθέτουν πως, ακόμη κι αν χάσουν και τις επόμενες εκλογές (για τρίτη ή τέταρτη φορά στη σειρά), θα συνεχίσουν εσαεί να επιβιώνουν με τα προνόμια που εξασφαλίζει η θέση του δεύτερου κόμματος.

Τούτο, όμως, είναι απίθανο, καθώς οι κοινωνίες κουράζονται από τη στασιμότητα χωρίς την «παρηγοριά» των προνομίων της εξουσίας.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Μέσα από την αγορά

Καλημέρα Κώστα.

Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και βλέπω πως ο κλοιός σφίγγει για τους επιχειρηματίες τους μικρούς.

Στην εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα. Προέχει η επιβίωση. Δεν μπορώ να πάω στον μπακάλη και να του πω: δώσε μου ένα κιλό αλεύρι και πάρε ένα ένσημο.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο επί το πλείστον είναι αυτοί που τους ενδιαφέρουν πλέον τα ένσημα σε μεγάλο βαθμό και αυτοί που έχουν μείνει σε παλιές ιδεολογίες, και πόσοι είναι αυτοί στο σύνολο?

Οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρει αυτό και επίσης σημαντικό είναι η καταβολή μετρητού στο μεροκάματο. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις προσωπικό. Όσοι πληρώνουν μετρητά βρίσκουν. Όπως είπε και ο αξιότιμος πρωθυπουργός για ένα γεωπολιτικό συμβάν: δεν είναι ώρα τώρα να σκεφτόμαστε το διεθνές δίκαιο, έτσι και ο καθένας όταν βρίσκεται σε ανάγκη, το τελευταίο που σκέφτεται, είναι το τι λέει ο νόμος.

Η πληρωμή με μετρητά σε πτωχευμένη χώρα είναι απαιτητή από μεγάλο κομμάτι πληθυσμού, και θα είναι, πιστεύω μέχρι να σβήσει ο ήλιος.

Από θέμα παραγωγικότητας" όπως ξέρεις η εργασία έχει γίνει εμπόρευμα, άρα εδώ πλέον μπαίνει η «ηθική» των αγορών, δηλαδή δεν υπάρχει ηθική. Όποιος πληρώνει cash έχει τον εργαζόμενο να παράγει, αλλιώς γίνεται ο εργαζόμενος αντιπαραγωγικός.

Έχουμε παραιτηθεί πολλοί από εργασιακά δικαιώματα αλλά βάζουμε δικούς μας κανόνες. Ο νόμος τη ισχύος πλέον Βασιλεύει.

Τι θέλω να πω: Όταν κάνω συμφωνία για εργασία σε επιχείρηση και λέω στον εργοδότη: έχεις την παραίτησή μου στην διάθεσή σου, αλλά θέλω τόσα cash και νόμος είναι ότι συμφωνήσουμε και αν θέλεις. Όμως σου προσφέρω αυτό που ζητάς (προσφορά ζήτηση).

Ποιος τρελός θα προσλαμβάνει εργαζόμενο με δικαιώματα και να του λέει ότι λένε στα εργατικά κέντρα. Πλέον αυτοί είναι λίγοι και λιγοστεύουν ακόμα.

Υπάρχει κόσμος που έχει αποξενωθεί από το κράτος. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον αν προσφέρει και τι προσφέρει, και αν αναπτύσσεται ή όχι, έχουμε γίνει σχετικά αυτόνομοι. Δεν θέλουμε τίποτα, αλλά δεν μπορεί να έχει απαίτηση να του δώσουμε και εμείς.

Επίσης και το άλλο: μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών δεν τους ενδιαφέρει αν χρωστάνε. Έχουν περάσει την κόκκινη γραμμή στο ύψος των χρεών. Σαν να χρωστάω εγώ 100.000 και να μου κόψουν 80 ευρώ πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα. Πιστεύεις ότι θα το πληρώσω? Κάπως έτσι αντιλαμβάνονται τις απειλές από τη εκάστοτε κυβέρνηση.

Καλή σου μέρα

Πάνος

Απάντηση: Μια χώρα που παράγει πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και καταβάλει τοκοχρεωλύσια δεν την λες και υπό χρεοκοπία. Η έλλειψη προσφοράς εργασίας κατά τη γνώμη μου οφείλεται στην φθίνουσα δημογραφική πορεία και την απουσία πιεστικής ανάγκης λόγω της κάλυψης βασικών αναγκών από οικογένεια και κρατικά επιδόματα.