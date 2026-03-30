Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο στο Ιράν, αλλά μερικοί ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: "γιατί το κάνετε αυτό;" Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ.

Σε άλλες δηλώσεις του, στους δημοσιογράφους στο AirForceOne, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «συμφωνεί» με ένα σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στο ξημέρωμα της 31ης ημέρας του πολέμου, η λεγόμενη προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στον νότιο Λίβανο.

Επίσης, το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του σουνιτικού βασιλείου.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν δήλωσε χθες διατεθειμένη να «υποδεχτεί και να διευκολύνει, τις επόμενες ημέρες, σημαντικές συνομιλίες» ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ώστε να υπάρξει «συνολική και διαρκής επίλυση της σύγκρουσης», με την υποστήριξη του ΟΗΕ και της Κίνας.

Ο πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ έκανε τη δήλωση αυτή αφού υποδέχθηκε τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας στο Ισλαμαμπάντ.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Τραμπ: Το Ιράν «συμφωνεί» με ένα σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: Θα μπορούσαμε να πάρουμε το ιρανικό πετρέλαιο

Tο Πακιστάν επιχειρεί διαμεσολάβηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Σχέδιο 15 σημείων: Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με «το μεγαλύτερο μέρος» της λίστας των 15 σημείων με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, η Τεχεράνη δεν είχε αποδεχτεί αμέσως το σχέδιο και έδειξε σκεπτικισμό για τη θέση της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει το βασικό κόμβο καυσίμων, το νησί Kharg, και ισχυρίστηκε ότι έχει υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

Αμερικανικά στρατεύματα: Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «σχεδιάζουν κρυφά μια χερσαία εισβολή», ενώ μιλούσε για διαπραγματεύσεις. Το USS Tripoli - που μεταφέρει 3.500 Αμερικανούς στρατιωτικούς - έφτασε στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματία σε καιρό πολέμου: Το Πακιστάν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «τις επόμενες ημέρες», μετά από συνάντηση με περιφερειακούς ηγέτες στο Ισλαμαμπάντ.

Ενεργειακό κόστος : Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε κατά μιας χερσαίας εισβολής των ΗΠΑ, καθώς περισσότερα στρατεύματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε 5 πυραύλους

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:10 IDF: Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη-Απάντησε με πυραύλους το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 06:00 ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στον δεύτερο μήνα του.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν αυτή τη στιγμή στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρει τυποποιημένο λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Λίγο μετά την ανακοίνωση νέων επιθέσεων στην Τεχεράνη, οι IDF αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και ότι τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής.

Παράλληλα, εξέδωσαν προληπτική οδηγία προς το κοινό, προτρέποντάς το να «ενεργήσει υπεύθυνα» και να «εισέλθει σε προστατευμένο χώρο» μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το κανάλι Telegram των IDF.

06:35 Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε στα 115 δολάρια

Η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως να θέλει να καταλάβει το πετρέλαιο του Ιράν.

Το Brent κινείται ανοδικά 2% στα 115 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερκανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,1% στα 100,80 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να οδεύει για ρεκόρ μηνιαίας αύξησης σύμφωνα με στοιχεία από την LSEG.

06:10 Τραμπ: Φέραμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Κυριακή σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

03:30 Ισραήλ: Η Κνέσετ ενέκρινε πελώρια αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού

Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο αυξάνει μαζικά τους πόρους που κατανέμονται στην άμυνα, καθώς η χώρα διεξάγει πόλεμο σε αρκετά μέτωπα.

«Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του προϋπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη την επιχείρηση ‘Βρυχώμενος Λέων’, πάνω από 30 δισεκατομμύρια σέκελ (σ.σ. κάπου 8,3 δισεκ. ευρώ) προστίθενται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας, αυξάνοντάς τον σε πάνω από 142 δισεκ. σέκελ», ανέφερε η Κνέσετ, η ισραηλινή Βουλή, σε ανακοίνωσή της.

Τα μέλη της Κνέσετ ενέκριναν το νέο σχέδιο προϋπολογισμού με 62 ψήφους υπέρ έναντι 55 κατά.

03:20 Το Ιράν πλήττει μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, ένας νεκρός

Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.

«Κτίριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.

02:01 Νεκρός κυανόκρανος σε έκρηξη στον Λίβανο

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στον νότιο Λίβανο.

«Ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες βράδυ όταν βλήμα εξερράγη σε θέση της FINUL κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ», στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ «άλλος ένας τραυματίστηκε» και βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανέφερε η δύναμη του ΟΗΕ.

01:39 Δέκα στρατιωτικοί τραυματίες σε επίθεση εναντίον της βάσης τους στο Κουβέιτ

Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον εγκατάστασης των ενόπλων δυνάμεων στο μικρό εμιράτο του Κόλπου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το γενικό επιτελείο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones του εχθρού στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου.

Μια από τις επιθέσεις αυτές είχε στο στόχαστρο στρατόπεδο και «τραυμάτισε 10 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, που δέχονται τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες», ενώ «προκάλεσε υλικές ζημιές στην εγκατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου.

01:28 Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν μετά τις προειδοποιήσεις του Ιράν για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Κυριακή, μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης για μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, αυξήθηκε κατά 1,7% στα περίπου 107 δολάρια ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2% στα 101 δολάρια.

01:00 Πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από εκατό χιλιάδες πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κάπου 40.000 κτίρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες.

00:43 Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο με πέντε νεκρούς

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε την πόλη Σάκρα στο νότιο Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δύο ακόμη άτομα.

00:10 Σε εξέλιξη αντίποινα για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές λέει το Ιράν

Ο διοικητής της αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αντίποινα για επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη τεθεί στο στόχαστρο βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Σεγέντ Ματζίντ Μουσαβί, ανακοίνωσε ότι το Ιράν έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις αντιποίνων για επιθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έπληξαν κρίσιμες υποδομές της χώρας.