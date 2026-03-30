Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Η δημοσκοπική άνοδος της κυβέρνησης προβληματίζει τους «ολιγάρχες»... Το θέμα των υποκλοπών μονοπωλεί ήδη τα δελτία ειδήσεων, η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ 2 αναμένεται να δημοσιοποιηθεί (αν και έχει καθυστερήσει παρά τα όσα διαρρέονται) και οι μεγάλοι παίκτες ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στόχος; Να μην πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδυναμία και να πέσει στις πρώτες εκλογές κάτω από το 30%. Για παράδειγμα, την κα. Καρυστιανού είδε το δεξί χέρι ισχυρού επιχειρηματία, ενώ σε γνωστό όμιλο μετά από πολλές συναντήσεις της διεύθυνσης και της ιδιοκτησίας αποφάσισαν να σηκώσουν το θέμα των υποκλοπών…Ίσως, όσοι εισηγούνται πρόωρες εκλογές, να αποκτούν ένα ακόμα επιχείρημα…

Θα σας πω ένα μυστικό. Μια πραγματική ντροπή για τη χώρα και τα όποια συστήματά της. Ξέρετε ποια ήταν η πιο «έξυπνη επένδυση» που έκανε η ελληνική αστυνομία στα χρόνια που αναζητούσε την 17Ν; Ζήτησε τη βοήθεια μέντιουμ για να βρει την οργάνωση - φάντασμα. Μέντιουμ! Και δεν δέχεται η στήλη αμφισβήτηση, αφού η πληροφορία προέρχεται από την πλέον αξιόπιστη πηγή. Αλλά σας ρωτάω: Έχετε ακόμη αμφιβολίες γιατί δεν έπιαναν την 17Ν; Δεν υπήρχε σχέδιο συγκάλυψης. Απεριόριστη βλακεία υπήρχε!

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τελείωσε και σοφότεροι δεν γίναμε. Όλοι συμφώνησαν σε όλα. Δεν έγινε καμία αυτοκριτική, καμία αναφορά γιατί η βελόνα των δημοσκοπήσεων είναι κολλημένη στο 13-14%, ενώ πέρασε και ο εκβιασμός του Χάρη Δούκα να υπάρχει αναφορά για μη συνεργασία με τη ΝΔ. Τα ωραία όμως προέκυψαν στην εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής, όπου υπάρχει και παρασκήνιο στην προσπάθεια προεδρικών και δελφίνων να ελέγξουν το κορυφαίο όργανο.

Γύρω από τον χώρο που έγινε το συνέδριο υπήρχαν τέσσερις με πέντε μικρές αίθουσες, όπου κάθε ομαδάρχης μοίραζε τα χαρτάκια που περιείχαν τα ονόματα που «έπρεπε» να σταυρωθούν. Αξίζει να πούμε ότι η απόφαση να πάνε «αριστηνδήν» στην ΚΕ οι πρώην Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ (Λαλιώτης, Σκανδαλίδης, Καρχιμάκης, Ξεκαλάκης, Σπυρόπουλος), όπως και ο Χάρης Δούκας απέτρεψε εντάσεις μεταξύ των μηχανισμών για τους σταυρούς…

Από το μπλοκ του Ανδρουλάκη την πρωτιά διεκδικούν η Α. Διαμαντοπούλου, ο Κ. Τσουκαλάς, ο Λ. Καρχιμάκης, ο Θ. Γκλαβίνας και ο Η. Δρούλιας. Ο στόχος των προεδρικών είναι να εκλέξουν 160-170 μέλη της επιρροής τους από τις 271 θέσεις.

Στόχος του Μανώλη Χριστοδουλάκη είναι να εκλέξει 70 μέλη, μεταξύ των οποίων η Τ. Αντωνίου και ο Φ. Σαχινίδης. Το μπλοκ του Παύλου Γερουλάνου συνεργάζεται με τον Π. Χρηστίδη και τον Μ. Κατρίνη. Ο πήχης τους είναι στα 40 - 45 μέλη μεταξύ των οποίων ο Κ. Πανταζής και η Ε. Χαλάτση. Ο κ. Δούκας βλέπει τον μηχανισμό του αποδυναμωμένο. Έτσι λοιπόν ποντάρει μόνο στην εκλογή του Χ. Πρωτόπαπα. Υπάρχουν και οι ανένταχτοι, όπως ο Γ. Μεϊμάρογλου, που δίνει τη μάχη με τις απόψεις και τις προτάσεις του.

Το ΠΑΣΟΚ παράλληλα προετοιμάζεται για τη συζήτηση στη Βουλή με φόντο τις εξελίξεις στις υποκλοπές. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να διατηρήσει ψηλά το θέμα και να καταλήξει σε βάθος χρόνου σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης… Από την πλευρά του το Μαξίμου για τις δηλώσεις του Ντίλιαν απαντούν πως έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και μπορεί να ισχυρίζεται διάφορα προκειμένου να θολώσει το τοπίο. Υποβαθμίζουν το ζήτημα. Όμως η ζημιά έχει ήδη γίνει…

113 χιλιάδες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα και περίπου 70 χιλιάδες στις κατασκευές είναι κενές. Η προσπάθεια που γίνεται είναι σημαντική, ωστόσο υπάρχει έντονη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ο Θάνος Πλεύρης δέχεται πιέσεις προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες και να συναφθούν νέες διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες, εκτός της Αιγύπτου και του Μπαγκλαντές. Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) με επιστολή της εκπέμπει SOS ζητώντας άμεσες αποφάσεις από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο κινητοποιείται.

Σε πρώτη φάση ζητείται από τις επιχειρήσεις να ανεβάσουν ταχύτητα οι κρατικοί ρυθμοί για την πλήρωση θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν γίνει ήδη 500 συνεντεύξεις υποψηφίων και αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν οι πρώτες αιτήσεις μετάκλησης με παράλληλη συνέχιση των job interviews.

Το αρμόδιο υπουργείο κατέστησε διαθέσιμη τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετάκλησης εποχικής εργασίας. Η νέα διαδικασία προϋποθέτει ότι ο εργοδότης γνωρίζει ποιον εκ των εργαζομένων της λίστας των υποψηφίων μετακαλεί, καθώς εντοπίζει τα στοιχεία του. Στη συνέχεια η υπηρεσία μίας στάσης της Ανεξάρτητης Αρχής εκδίδει κατά προτεραιότητα έγκριση μετάκλησης, η οποία αποστέλλεται στον εργοδότη, στην ελληνική προξενική αρχή και στην ΕΘΕΑΣ, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει το αιγυπτιακό και μπλαγκλαντεσιανό υπουργείο, ώστε αυτά να ενημερώσουν τον εργαζόμενο, προκειμένου να προσέλθει για τη λήψη της εθνικής θεώρησης εισόδου. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ναι μεν έχουν επιταχυνθεί, αλλά ακόμα η αγορά περιμένει πιο γρήγορα αντανακλαστικά.

Άδικο δεν έχει ο Άδωνις για την υποκρισία που υπάρχει σε σχέση με την Αριστερά. Τα λέει στο post του στο X. Βγήκε ο κ. Πλεύρης και είπε ότι «δεν σέβεται τους αγώνες της Αριστεράς» και πέσανε να τον φάνε. Ο κ. Τσίπρας την ίδια μέρα πήγε στη Λαμία και μίλησε για τους αγώνες του Άρη Βελουχιώτη. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Θανάσης Κλάρας (το πραγματικό του όνομα), σύμφωνα με ιστορικές αναφορές από διάφορες πηγές, είχε κάνει εκκαθαρίσεις ανθρώπων που ήταν αντίθετοι με το ΕΑΜ, εκτέλεσε αντάρτες εντός του ΕΛΑΣ και είχε κάνει και άλλα «ανδραγαθήματα»…

Παράλληλα ο κ. Κουτσούμπας πήγε στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση του ΚΚΕ. Αφορούσε στην ουσία την τρομοκρατική επίθεση του 1946 όταν οι κομμουνιστές είχαν σκοτώσει 12 χωροφύλακες και 4 στρατιώτες. Για αρκετούς το περιστατικό αυτό σήμανε και την έναρξη του Εμφυλίου.

Στη σύσκεψη που είχε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τους τραπεζίτες ρωτήθηκε επίμονα για το ενδεχόμενο έκτακτης φορολογίας. Ο αρμόδιος υπουργός ήταν κάθετος: Κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα…

Μετά την αρνητική απάντηση της Κομισιόν για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων προς αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το υπερπλεόνασμα που έχει μαζέψει η κυβέρνηση δείχνει την αξία της κίνησης. Ή αλλιώς των φρονίμων τα παιδιά…

Αίσθηση προκάλεσε η στάση του Νίκου Τσάφου στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι της αγοράς φωτοβολταϊκών στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Ήταν απαθής και δεν ήθελε να μας καταλάβει. Δεν ήταν πρόθυμος να ακούσει και μονολογούσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον κλάδο» σχολίαζαν χαρακτηριστικά οι επιχειρηματίες…

Ο Ανάλγητος