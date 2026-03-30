Τραμπ: Φέραμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν-Η Τεχεράνη συμφωνεί με το σχέδιο 15 σημείων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Κυριακή μιλώντας σε ρεπόρτερ στο AirForceOne πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς σκοτώθηκαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι και αρκετοί ακόμη κατόπιν.

«Είχαμε αλλαγή καθεστώτος, το βλέπουμε ήδη, διότι το πρώτο καθεστώς αποδεκατίστηκε, καταστράφηκε, είναι όλοι νεκροί», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο.

«Το ακόλουθο καθεστώς», που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ «είναι κατά μεγάλο μέρος νεκρό» κι αυτό, συνέχισε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να υπάρξει «τρίτο καθεστώς» στο Ιράν, πάντα κατ’ αυτόν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε.

«Το Ιράν συμφωνεί με το σχέδιο 15 σημείων»

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «συμφωνεί» με ένα σχέδιο 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Air Force One την Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε για την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο, το οποίο στάλθηκε στο Ιράν μέσω του Πακιστάν, ο Τραμπ είπε: «Μας έδωσαν τα περισσότερα σημεία» και ρώτησε: «Γιατί δεν θα το έκαναν;». Πρόσθεσε ότι το Ιράν «συμφωνεί» με τις ΗΠΑ για το σχέδιο και ότι, εκτός από τα αρχικά 15 σημεία, οι ΗΠΑ θα «ζητήσουν και μερικά άλλα πράγματα».

«Διαπραγματευόμαστε μαζί τους άμεσα και έμμεσα. Έχουμε απεσταλμένους, αλλά έχουμε και άμεσες συναλλαγές», είπε για τις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «εξαιρετικά καλά σε αυτή τη διαπραγμάτευση».

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν ξέρεις με το Ιράν, γιατί διαπραγματευόμαστε μαζί τους και μετά πρέπει πάντα να τους ανατινάζουμε».

Όταν ρωτήθηκε αν προβλέπει την επίτευξη συμφωνίας την ερχόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είναι «σχεδόν βέβαιος» ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία και ότι μια συμφωνία «θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα», αλλά πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό [να μην το κάνουν».

«Το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση 20 μεγάλων δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το Ορμούζ»

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.

«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, κι αυτό αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο.

«Αν κάποια χώρα θέλει να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα τώρα, αυτό δεν σημαίνει κανένα πρόβλημα για μένα»

Εκτός των άλλων, τόνισε πως δεν βλέπει «κανένα πρόβλημα» στο να επιτραπεί να περάσει ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρέλαιο και κατευθύνεται στην Κούβα, παρά την απαγόρευση που επέβαλε στον εφοδιασμό με αργό της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, αντιμέτωπης με πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης καθημερινά.

«Αν κάποια χώρα θέλει να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα τώρα, αυτό δεν σημαίνει κανένα πρόβλημα για μένα, είτε πρόκειται για τη Ρωσία είτε όχι», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο πάνω στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα. «Δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο. Η Κούβα είναι τελειωμένη, είναι κακό καθεστώς, οι ηγέτες της είναι πολύ κακοί και διεφθαρμένοι, κι είτε λάβουν ή όχι φορτίο πετρελαίου, δεν θα έχει καμιά σημασία», πρόσθεσε.

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, αναμένεται στην Κούβα αύριο Τρίτη. Μεταφέρει μεγάλη ποσότητα --κάπου 730.000 βαρέλια-- πετρελαίου.

«Ο στρατός οικοδομεί υπόγειο συγκρότημα κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού υπό ανέγερση στον Λευκό Οίκο»

Τέλος, ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (...) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.

Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», επέμεινε.

Τον Οκτώβριο ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον.

Εννοεί να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού, χωρητικότητας ως και 1.000 θέσεων, για διάφορες εκδηλώσεις ή δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.

Ο Τραμπ αναφέρεται συχνά, με λεπτομέρειες, στο έργο που προώθησε και πυροδοτεί σωρεία επικρίσεων.

Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.