Συνέδριο ΠΑΣΟΚ στα… μέτρα Μητσοτάκη!

Εντάξει, πολιτική πρόταση ικανή να μετακινήσει τη βελόνα δεν παρήχθη, αλλά τουλάχιστον η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πάσχισε να προσφέρει ψυχαναλυτική θεραπεία στο σοσιαλιστικό κοινό. Στην ολυμπιακή εγκατάσταση του Φαληρικού όρμου, αντάμωσαν οι γενιές του ΠΑΣΟΚ κι από κοινού εκτόνωσαν πυκνό αντι-μητσοτακικό αίσθημα. Χρειάζεται κι η παράταξη την εκτόνωση της. Την βοηθά; Καθόλου.

Θεωρήθηκε ευεργετικό να βροντοφωνάξει ο σύντροφος, από το βήμα του συνεδρίου, την ιδέα με την οποία είναι πεισμένος ότι θα ρίξει τον Μητσοτάκη. Άλλο, εάν αντίστοιχες γραφικότητες, σε προηγούμενα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ ψυχαγώγησαν την κοινωνία, κι όμως μάθημα στο ΠΑΣΟΚ δεν έγιναν…

Το συνέδριο δεν προκάλεσε πολιτικό-σεισμό. Πιθανότατα δεν υπήρχε καν η πρόθεση. Επαναλήφθηκαν οι διαπιστώσεις περί των Μητσοτακικών ολισθημάτων στις οποίες συγκλίνει, συστηματικά με ταυτόσημη μανιέρα, η αριστερο-δεξιά Αντιπολίτευση. Και ξεσήκωσε φυσικά ενθουσιασμό η ανάγκη της πολιτικής αλλαγής, ασχέτως εάν αφήνεται στον…αυτόματο. Η εκδοχή του ευπώλητου πολιτικού σεναρίου θέλει τη συσσωρευμένη λαϊκή αγανάκτηση να κινητοποιεί τον ξεχασμένο στο καναπέ του ψηφοφόρο. Αλλά κυρίως, εκείνον που κάποτε ύψωνε στα ουράνια τον Αντρέα Παπανδρέου να επιστρέφει στα πάτρια. Απλοϊκά λόγια, ανίκανα να ενεργοποιήσουν ακόμη και το θυμικό του πιο λογικού ΠΑΣΟΚικού κοινού.

Εάν κάτι έπρεπε να εξυπηρετήσει το Συνέδριο ήταν να ενώσει κατά κάποιο τρόπο τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε μία. Δούκας και Γερουλάνος, που ορέγονται τη θέση του Ανδρουλάκη, επιβλήθηκαν. Εκφράστηκε το ανάθεμα στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ούτε να τον βλέπουν δεν αντέχουν πια…

Το ΠΑΣΟΚικό αντάμωμα επιτέλεσε τον σκοπό του. Η ιαχή από το κλειστό γήπεδο υψώθηκε αφιερωμένη στον Πρωθυπουργό. Λες και οργάνωσαν το Συνέδριο για εκείνον. Να τον προβάλλουν χωρίς να τον δυσχεράνουν. Αλήθεια, με ποια πρόταση διακυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να μετατοπίσει ψηφοφόρους προς την πλευρά του; Με τα «μαγικά» που θα αντιμετωπίσουν ριζικά το στεγαστικό και τα ενοίκια; Αυτά έλεγε κι ο Δούκας για τη μείωση της θερμοκρασίας στην Αθήνα κατά πέντε βαθμούς!

Η προσήλωση στην κανονικότητα συνδυαστικά με τη σοβαρότητα, δίνει τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης του κοινού προς τον Πρωθυπουργό και φτιάχνει το ανάχωμα στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Μητσοτάκη! Εννοείται πως η ενδογενής διαφθορά απαιτεί εκρίζωση και οφείλουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να είναι το υπόδειγμα.

Ορίστε όμως, ούτε το ΠΑΣΟΚ πείθει με την (λαθεμένη) οξύτατη κριτική και τον αντίλογο του. Και απομακρύνεται πιο πολύ από το κοινό που ζητά εναλλακτική στον Μητσοτάκη, όταν πλειοδοτεί σε λαϊκισμό.

Ναι, το 40% της κοινωνίας ζητά να ακούσει ανταγωνιστική πολιτική πρόταση για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ευτυχία της. Αδιαφορεί για το μονόλογο της μιζέριας.

Ναι, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έλξει τους ψηφοφόρους του 40%, όταν ο θεσμικός Ευάγγελος Βενιζέλος, στην τεκμηρίωση της αντιπάθειας του προς τον Μητσοτάκη, επικαλείται τη… «δυστυχία του 70% των πολιτών» και τη… «συγκάλυψη» της τραγωδίας των Τεμπών!

Οι συμπατριώτες που εκλέγουν Πρωθυπουργό κρίνουν αυστηρά.

Πόσο μάλλον όταν έχουν δοκιμάσει την πικρή γεύση της αυτοδιάψευσης!

Δεν είναι πλέον σε φάση να παίξουν με την τύχη τους…