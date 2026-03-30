Πετρέλαιο: Εκτοξεύθηκε στα 115 δολάρια

Η τιμή του πετρελαίου σημειώνει άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως να θέλει να καταλάβει το πετρέλαιο του Ιράν.

Το Brent κινείται ανοδικά 2% στα 115 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερκανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,1% στα 100,80 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να οδεύει για ρεκόρ μηνιαίας αύξησης σύμφωνα με στοιχεία από την LSEG.

Το πετρέλαιο κατέγραψε θεαματικά κέρδη τον Μάρτιο, με το Brent να σημειώνει άνοδο σχεδόν 60%, καθώς η έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν διέκοψε σημαντικά τις παγκόσμιες προμήθειες.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτιμώμενη επιλογή του στο Ιράν θα ήταν να «πάρει το πετρέλαιο», παρομοιάζοντάς το με προηγούμενες ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου η Ουάσιγκτον ουσιαστικά απέκτησε τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Ο David Roche, στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, δήλωσε ότι οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο μια πιο επιθετική αντίδραση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «επιθέσεων επί τόπου» και μιας κίνησης για την κατάληψη της νήσου Χαργκ, μέσω της οποίας ρέει περίπου το 90% του πετρελαίου της χώρας.

Ένα τέτοιο βήμα, προειδοποίησε, θα περιόριζε ουσιαστικά τα έσοδα του Ιράν από δολάρια, αλλά θα ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει κλιμάκωση πλήρους κλίμακας, με την Τεχεράνη να είναι πιθανό να προβεί σε αντίποινα στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές σε όλο τον Κόλπο.