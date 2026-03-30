Το πολεμικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές που αντιστέκονται

Τέσσερις εβδομάδες έχουν περάσει από την αρχή του πολέμου και αυτός συνεχίζεται σχεδόν με την ίδια ένταση. Μπορεί να μην μας κάνει πλέον τόσο μεγάλη εντύπωση καθώς είναι αλήθεια πως έχουμε ήδη κάπως συνηθίσει, αλλά οι συνέπειες του είναι πραγματικές ακόμα και για εμάς που βρισκόμαστε μακριά από την εμπόλεμη ζώνη.

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά σχετικά με τις συνέπειες αυτές, είτε έχουν ήδη γίνει αισθητές είτε φοβόμαστε πως θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, αν δεν σταματήσει γρήγορα ο πόλεμος και δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για να αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση.

Θα μιλήσουμε όμως για την εξέλιξη των πραγμάτων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 27ης Μαρτίου βρήκε τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2.024,37 μονάδες, πεσμένο κατά 1,74% από την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτή η τιμή κλεισίματος είναι η χαμηλότερη από τις 2.012,51 μονάδες της 18ης Νοεμβρίου 2025, ενώ το χαμηλότερο σημείο της προηγούμενης εβδομάδας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας 23ης Μαρτίου, στις 1.998,09 μονάδες, είναι το χαμηλότερο ενδοσυνεδριακό σημείο από την 7η Νοεμβρίου 2025. Πλέον η απόδοση του Γενικού Δείκτη για το 2026 είναι αρνητική κατά 4,54%, ενώ η πτώση από το υψηλότερο κλείσιμο της χρονιάς, δηλαδή τις 2.407,07 μονάδες της 4ης Φεβρουαρίου 2026, είναι 15,90%.

Όπως γίνεται σχεδόν πάντα στα χρηματιστήρια, η πορεία των βασικών δεικτών δεν ταυτίζεται με αυτήν όλων των μετοχών. Κάποιες κινούνται καλύτερα, κάποιες χειρότερα από τους δείκτες. Χρησιμοποιώντας σαν κύριο μέτρο σύγκρισης, αλλά όχι μοναδικό, την απόδοση των μετοχών από την αρχή της χρονιάς θα ρίξουμε μία ματιά σε ορισμένες μετοχές που ξεχωρίσει με κάποιον τρόπο μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Είναι λογικό να ξεκινήσουμε από τη μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία παρά το γεγονός πως έχει υποχωρήσει κατά 12,19% από την υψηλότερη τιμή της μέσα στο 2026, βρίσκεται 29,82% πάνω μέσα στο 2026. Οι εξαιρετικές προοπτικές της, σύμφωνα και με όλες τις εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών που της έχουν δώσει τιμές στόχους αρκετά υψηλότερα από τα τωρινά επίπεδα, σίγουρα βοηθούν την εμφάνιση ισχυρού αγοραστικού ενδιαφέροντος μέσα στο πολύ κακό γενικότερο κλίμα.

Πολύ καλή απόδοση από την αρχή της χρονιάς, 22,67% για την ακρίβεια, έχει πετύχει η μετοχή της Cenergy Holdings, παρά την υποχώρησή της κατά 17,67% από το ψηλό που έφθασε νωρίτερα φέτος. Η καλή της επίδοση έχει σίγουρα σχέση με το γεγονός πως και τα δύο βασικά της αντικείμενα αναμένεται να συνεχίσουν να γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουν άμεση σχέση με τις ενεργειακές υποδομές.

Ανθεκτική έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής η μετοχή της Coca Cola Hellenic, με άνοδο 9,97% από την αρχή της χρονιάς. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο κλάδος της δεν είναι τόσο ευαίσθητος στις διεθνείς εξελίξεις της περιόδου. Το συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ πιθανόν να έχει σχέση και με την υπό εξέλιξη κίνηση επέκτασής της στη Νότιο Αφρική και την ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης που αναμένεται να φέρει στην επιχείρηση.

Θα ήταν βέβαια παράλειψη να μην αναφερθούμε στις μετοχές των δύο εταιρειών που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ είναι ανεβασμένη κατά 18,54% από την αρχή της χρονιάς και η Helleniq Energy κατά 14,83%, παρά το ότι έχουν σημειώσει πτώση κατά 6,48% και 7,70% αντίστοιχα από τα υψηλά που σημείωσαν πριν μερικές ημέρες.

Η άνοδός τους σίγουρα οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις, λογικές, εκτιμήσεις σχετικά με τη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας τους σαν συνέπεια της μεγάλης αναταραχής στη διεθνή αγορά ενέργειας. Για αυτό τον λόγο, ίσως να είναι από τις πολύ λίγες εισηγμένες που η ενδεχόμενη λήξη του πολέμου μπορεί να κάνει κακό στις μετοχές τους.

Επιστρέφοντας στον κατασκευαστικό τομέα, σε θετικό έδαφος (1,73%) κινείται από την αρχή του χρόνου και η μετοχή του ομίλου Aktor. Έχει χάσει βέβαια αρκετό έδαφος (14,79%) από τα υψηλά που πέτυχε νωρίτερα φέτος, όπως άλλωστε όλες σχεδόν οι μετοχές, αλλά σίγουρα βρίσκεται στη λίστα αυτών που έχουν δείξει ανθεκτική συμπεριφορά. Οι επεκτατικές της κινήσεις στον τομέα της ενέργειας με τις μεγάλες συμφωνίες για την εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ είναι βέβαιο πως κρατούν ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Μία θετική έκπληξη είναι αυτή της ΕΥΔΑΠ που έχει πετύχει άνοδο 11,69% από την αρχή της χρονιάς, βοηθούμενη κυρίως από την είσοδο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο μετοχικό της κεφάλαιο αλλά και από το αντικείμενο εργασιών της, ενώ απέχει 7,95% από τα υψηλά που έκανε νωρίτερα φέτος.

Αρκετά ανθεκτική είναι και η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία χάνει 3,85% από την αρχή της χρονιάς και 14,88% από τα υψηλά του 2026. Το μεγάλο της επενδυτικό πρόγραμμα, η σημαντική θέση που κατέχει πλέον και στην περιοχή της Βαλκανικής, όπως και το πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2022 χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν σίγουρα παίξει ρόλο στην αρκετά καλή συμπεριφορά της εν μέσω διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Πολύ μικρές είναι και οι απώλειες της μετοχής του ΟΤΕ, η οποία χάνει 2,91% από την αρχή της χρονιάς και 9,86% από το υψηλό του 2026. Στην περίπτωση της μεγάλης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, δεν υπάρχει ουσιαστική ανησυχία για αρνητική επίδραση του πολέμου στο αντικείμενο εργασιών της, κάτι που βοηθά την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Αφήνοντας τις μετοχές που έχουν κινηθεί πιο θετικά από τον Γενικό Δείκτη, αξίζει να ρίξουμε μία ματιά στον τραπεζικό κλάδο, η πτώση του οποίου από τα υψηλά του 2026 είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή του Γ.Δ. Ο δείκτης τραπεζών έχει υποχωρήσει κατά 23,04% από τις 2.859,37 μονάδες της 4ης Φεβρουαρίου και στο κλείσιμο της Παρασκευής βρέθηκε στις 2.200,58.

Παρά την πολύ σημαντική πτώση από τα υψηλά του όμως, οι απώλειές του από την αρχή της χρονιάς είναι 4,07% δηλαδή λίγο μικρότερες από αυτές του Γενικού Δείκτη. Οι πολύ μεγάλες απώλειες από τις αρχές Φεβρουαρίου οφείλονται βέβαια στην εντυπωσιακά ανοδική πορεία των τραπεζικών μετοχών στο ξεκίνημα του χρόνου και φυσικά και στο γεγονός πως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν πολύ σημαντικό αριθμό μετοχών σε αυτές και όταν τα πράγματα διεθνώς χειροτερεύουν έχουν ως πρώτη επιλογή την πώληση των τραπεζικών μετοχών οι οποίες είναι πολύ εμπορεύσιμες και αποτελούν εξαιρετικά κερδοφόρες, για πολλούς από αυτούς, θέσεις.

Κάπως έτσι χάθηκαν τα πολύ δυνατά κέρδη της αρχής της χρονιάς για τον κλάδο παρά την έλλειψη πραγματικά κακών ειδήσεων για τις μετοχές του. Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Credia Bank, η οποία σημειώνει σημαντικές απώλειες από την αρχή της χρονιάς, όχι τόσο λόγω του πολέμου αλλά κυρίως λόγω του ότι μεγάλο μέρος των επενδυτών περιμένει πρώτα την ολοκλήρωση της σημαντικής αύξησης κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στη νέα εβδομάδα και θα αποτελέσει πολύ σημαντική εξέλιξη για την επιχείρηση.

Όπως μας έχει διδάξει η πείρα μας, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάτι τόσο σημαντικό όπως ο τωρινός πόλεμος, η ανθεκτικότητα μετοχών και δεικτών στα χρηματιστήρια είναι σίγουρα καλοδεχούμενη. Όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως θα συνεχίσουν να αντέχουν αν η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων, ο πόλεμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνεχίσει να υφίσταται. Έτσι και τώρα, κανείς από εμάς δεν πρέπει να εφησυχάζει επειδή το χαρτοφυλάκιό του αντέχει μέχρι τώρα. Αν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα και οριστικά, οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν κάθε μέρα που περνά.