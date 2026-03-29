Bloomberg: Αναταράξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία

Η ευρωπαϊκή οικονομία αρχίζει να αισθάνεται τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, καθώς η πιο συγκρατημένη ανάπτυξη και ο αυξανόμενος πληθωρισμός απειλούν να ενισχύσουν τις βιομηχανικές, δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις στην περιοχή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η στρατιωτική εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της οποίας η έκβαση παραμένει αβέβαιη, αναγκάζει τα κράτη να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ΑΕΠ, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για πιθανή άνοδο των τιμών στον ενεργειακό τομέα.

Η Ευρώπη, που μόλις άρχιζε να ξεπερνά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην Ουκρανία, επανέρχεται εν μέρει σε πολιτικές παρόμοιες με εκείνες της προηγούμενης κρίσης: χορήγηση βοήθειας στα νοικοκυριά και αύξηση επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι εταιρείες που εξαρτώνται από ενέργεια, όπως οι γερμανικές χημικές βιομηχανίες, δέχονται ήδη ισχυρή πίεση, με κίνδυνο η κρίση να επεκταθεί όσο μειώνονται τα προσωπικά εισοδήματα.

Οι αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και η πτώση των μετοχών οδηγούν Γερμανία και Ιταλία σε ενδεχόμενη αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων ανάπτυξης, σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις της ΕΚΤ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε τον τρέχοντα κλονισμό «πιθανώς πέρα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε», υπογραμμίζοντας ότι η σοβαρότητα της κρίσης εκτιμάται με καθυστέρηση.

Στη Γερμανία, η χημική βιομηχανία προειδοποιεί για περιορισμό παραγωγής λόγω των Στενών του Ορμούζ. Η SKW Piesteritz GmbH έχει μειώσει την παραγωγή αμμωνίας στο 85%, ενώ η Evonik Industries αναμένει έμμεσες ζημίες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κρίστιαν Κούλμαν δήλωσε ότι «είναι νωρίς για ακριβή ποσοτικοποίηση των συνεπειών», αλλά οι έμμεσες επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες.

Η Hapag-Lloyd AG αντιμετωπίζει εβδομαδιαίο κόστος 40-50 εκατ. δολαρίων για καύσιμα, ασφάλιση και αποθήκευση, προσπαθώντας να ανακτήσει μέρος μέσω «χρεώσεων έκτακτης ανάγκης».

Το αυξημένο κόστος απειλεί όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ οι καταναλωτές βλέπουν ήδη τα νοικοκυριά να προβλέπουν ταχύτερη αύξηση τιμών. Η Next Plc στο Ηνωμένο Βασίλειο και η σουηδική Hennes & Mauritz AB προειδοποιούν για πιθανές αυξήσεις τιμών και περιορισμένη κατανάλωση σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.

Στην Ισπανία, τα πρώτα στοιχεία για τον Μάρτιο δείχνουν μικρότερη αύξηση του πληθωρισμού από την αναμενόμενη, αλλά πολύ πάνω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ. Η κρίση θέτει ερωτήματα για το αν θα επιταχύνει ή θα καθυστερήσει τις μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης, ενώ η χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης παραμένει πρόκληση εκτός της Γερμανίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση οφείλει να χειριστεί προσεκτικά τη στήριξη του κόστους διαβίωσης, με περιορισμένο περιθώριο ελιγμών, όπως επεσήμανε ο Άντι Χάλντεϊν.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, συνοψίζει: «Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι οικονομικών, ενεργειακών, πληθωριστικών και νομισματικών ζητημάτων».