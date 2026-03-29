CNBC: Τι λένε οι CEOs ενεργειακών κολοσσών για την κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων διεθνώς εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξέφρασαν αυτήν την εβδομάδα ανησυχίες για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας και στις μακροπρόθεσμες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως αναφέρει το CNBC τα στελέχη επισήμαναν ότι οι τρέχουσες τιμές δεν αντανακλούν πλήρως τη σοβαρότητα της διαταραχής στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τους διευθύνοντες συμβούλους, Ασία και Ευρώπη κινδυνεύουν με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εάν η σύγκρουση συνεχιστεί. Ακόμη και μετά από πιθανή λήξη της, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, καθώς οι χώρες θα χρειαστεί να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους.

Ο Ράιαν Λανς της ConocoPhillips υπογράμμισε: «Δεν μπορείς να αφαιρέσεις 8 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και περίπου το 20% της αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου χωρίς σημαντικές επιπτώσεις».

Ο Σεΐχης Ναουάφ αλ-Σαμπάχ της Kuwait Petroleum Corporation τόνισε ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στους παραγωγούς του Κόλπου κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, «μια επίθεση όχι μόνο κατά του Κόλπου αλλά που κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία». Ο αλ-Σαμπάχ προειδοποίησε για φαινόμενο ντόμινο που θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, με το κόστος να επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Πολ Σάνκι επισήμανε ότι η σημερινή κρίση θυμίζει το αραβικό πετρελαϊκό εμπάργκο του 1973, σημειώνοντας ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε τέτοιο βαθμό. «Οι Ιρανοί ελέγχουν το Στενό», δήλωσε, «οπότε η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή».

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονη αστάθεια, με πτώση όταν αυξάνονται οι ελπίδες για διπλωματική λύση και εκτινάξεις όταν εντείνονται οι εντάσεις. Το αργό των ΗΠΑ έφτασε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, με αύξηση 49% από την αρχή των εχθροπραξιών, ενώ το Brent εκτοξεύθηκε πάνω από 55% στα 112,57 δολάρια ανά βαρέλι. Ο Ουαέλ Σάουαν της Shell τόνισε: «Οι φυσικές ροές έχουν σημασία, όχι μόνο οι τιμές».

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες για πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής, σύμφωνα με τον αλ-Σαμπάχ, ενώ ο Lance της Conoco σημείωσε ότι οι τιμές δεν θα επιστρέψουν σύντομα στα προπολεμικά επίπεδα. Ο Τζακ Φούσκο της Σενιέρ προσπαθεί να καλύψει τη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ασία, όμως η μεταφορά διαρκεί 28 ημέρες, περιορίζοντας την άμεση ανταπόκριση.

Οι ελλείψεις καυσίμων είναι ήδη εμφανείς, με σημαντικές αυξήσεις στα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ, ενώ η Κίνα και η Ταϊλάνδη επιβάλλουν περιορισμούς. Όπως επισημαίνει ο Πατρίκ Πουγιάν της TotalEnergies, «όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αν διαρκέσει πολύ, οι συνέπειες θα είναι δραματικές».

Ο Πολ Σάνκι προειδοποιεί ότι ο πόλεμος μπορεί να διαταράξει το οικονομικό μοντέλο των χωρών του Κόλπου, προκαλώντας έως 30% μείωση του ΑΕΠ τους.