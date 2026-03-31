Β. Ελλάδα: Πώς οι επιχειρήσεις αντέχουν στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το αποτύπωμα σε εξαγωγές, ενέργεια, μεταφορές και τουρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει ήδη τις αντοχές του επιχειρείν στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις της περιοχής έχουν χτίσει σημαντική παρουσία στις αγορές της ευρύτερης περιοχής, είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω εμπορικών συνεργασιών.Από τη Σίνδο και τη βιομηχανική παραγωγή έως τον τουρισμό της Πιερίας και της Χαλκιδικής, το κοινό νήμα είναι πλέον η αβεβαιότητα.

Προς το παρόν δεν έχουν σημάνει γενικευμένοι συναγερμοί, όμως η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι αυξήσεις στις μεταφορές, οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και η επιφυλακτικότητα των αγορών συνθέτουν ένα νέο, ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.