Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

• Η απειλή του Τραμπ: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να ανατινάξουν και να καταστρέψουν τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια και τα πετρελαιοπηγάδια του Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

• «Τα όρια του νόμου»: Ερωτηθείς για την απειλή του Τραμπ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα τηρήσει το νόμο. Η επίθεση σε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα θα μπορούσε να αποτελεί έγκλημα πολέμου, προειδοποιούν οι ειδικοί.

• Τελευταίες επιθέσεις: Ένα πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ που είχε αγκυροβολήσει στο Ντουμπάι χτυπήθηκε σε μια επίθεση που φαίνεται να ήταν από ιρανικό drone. Οι αρχές εξετάζουν αν έχει συμβεί διαρροή πετρελαίου. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε ορφανοτροφείο στο Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:59 Σταθεροποιητικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά από αναφορές για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή



Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν οριακές μεταβολές στις ασιατικές αγορές το πρωί της Τρίτης, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι απώλειες στο αργό πετρέλαιο περιορίστηκαν από το δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να διατηρήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, αφού το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει τη διέλευση.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί τα futures του Brent σημείωναν οριακές απώλειες της τάξης του 0,03% στα 107,36 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη, το αμερικανικό αργό (WTI) παρουσίαζε οριακή άνοδο κατά 0,16% στα 103,04 δολάρια το βαρέλι.

06:20 Εκρήξεις και διακοπές ρεύματος στην Τεχεράνη

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

06:10 FT - Αντιπρόσωπος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ Χέγκσεθ επιδίωξε μεγάλη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αποπειράθηκε να προχωρήσει σε επένδυση εκατομμυρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο στην αμυντική βιομηχανία, μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times το οποίο δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, με το αμερικανικό Πεντάγωνο να το διαψεύδει και να απαιτεί να ανακληθεί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ τόνισε μέσω X ότι το δημοσίευμα είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» κι απαίτησε να ανακληθεί αμέσως -- παραμένει μολαταύτα πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της βρετανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ στην Morgan Stanley ήλθε σε επαφή με την BlackRock τον Φεβρουάριο σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF, προτού αρχίσει ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κατά τους FT, η επένδυση δεν προχώρησε διότι το ταμείο αυτό, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025, δεν ήταν διαθέσιμο σε πελάτες της Morgan Stanley προς αγορά. Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει πόση ελευθερία είχε ο χρηματομεσίτης να προχωρά σε επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού Χέγκσεθ, ούτε αν είχε προσωπικά γνώση ο υπουργός για τη θέση που επιδίωξε.

«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Παρνέλ.

Ούτε η BlackRock, ούτε η Morgan Stanley απάντησαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν το δημοσίευμα από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πληροφορία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας εν μέσω εξέτασης διαφόρων τοποθετήσεων στις αγορές πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει τον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κάποιες από τις επενδύσεις που προσελκύουν την προσοχή μπορεί να ήταν απλώς πονταρίσματα, ωστόσο ειδικοί εγείρουν ερωτήματα σε κάποιες περιπτώσεις για εσωτερική πληροφόρηση, ή διαρροές.

06:00 WSJ - Τραμπ: Πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ακόμη και στην περίπτωση που τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά και να αφήσει το ζήτημα, που είναι εξαιρετικά περίπλοκο, προς επίλυση αργότερα, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή αμέσως.

Πάντως ο Ρεπουμπλικάνος είχε αφήσει να εννοηθεί ακριβώς αυτό το σενάριο μέσω Truth Social την 18η Μαρτίου.

03:20 Θάνατοι κυανόκρανων στον Λίβανο: Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως διενεργεί έρευνα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, αφήνοντας να εννοηθεί πως μπορεί να ευθύνεται η τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, και τονίζοντας πως η περιοχή όπου σκοτώθηκαν είναι εμπόλεμη ζώνη.

«Τα συμβάντα αυτά εξετάζονται διαδοχικά για να διασαφηνιστούν οι περιστάσεις και να προσδιοριστεί εάν οφείλονταν σε δραστηριότητα της Χεζμπολά ή του ισραηλινού στρατού», ανέφερε αυτός ο τελευταίος μέσω Telegram.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβάντα σημειώθηκαν σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να γίνει a priori η υπόθεση πως ευθύνονταν δικές του δυνάμεις.

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), που μετρά κάπου 8.200 στρατιωτικούς από 47 κράτη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον θάνατο δυο ινδονήσιων στρατιωτικών σε «έκρηξη» από άγνωστη αιτία στον νότιο Λίβανο, την επομένη του θανάτου συστρατιώτη τους, επίσης στην περιοχή των συνόρων.

03;05 Τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια στο Ντουμπάι



Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή του σπιτιού», σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.

02:34 Έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ μετά από επίθεση κατά της UNIFIL στον Νοτ. Λίβανο - Η ευθύνη ανήκει στη Χεζμπολάχ, λέει το Ισραήλ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει την Τρίτη, στις 10:00 π.μ. (ώρα Ν. Υόρκης), έκτακτη συνεδρίαση, έπειτα από επίθεση κατά δυνάμεων της UNIFΙL στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία μέλη της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Iσραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Ντάνι Ντανόν, δήλωσε ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο ανήκει πρωτίστως στη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο μάχης, να βλάπτει τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις και να παραβιάζει κατάφωρα τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας». Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών του από κάθε απειλή στα βόρεια σύνορά του».

02:29 Πυραυλικό πλήγμα σε πετρελαιοφόρο κοντά στο στενό του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπέστη πυρκαγιά κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού επλήγη από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή περιβαλλοντική ζημιά.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

02:15 Περισσότερες από 1.100 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε μόλις 24 ώρες στόχευσαν την Τεχεράνη, χτυπώντας στρατόπεδα, αποθήκες, εργοστάσια, υποδομές και κυβερνητικά κεντρικά γραφεία.

More than 1,100 airstrikes within just 24 hours targeted Tehran, hitting camps, warehouses, factories, infrastructure, and government headquarters. Observers suggest that these intense and heavy strikes may be followed by a ground intervention.

Οι παρατηρητές υποδηλώνουν ότι αυτές οι έντονες και σφοδρές επιδρομές μπορεί να ακολουθηθούν από χερσαία επέμβαση.

01:38 Νετανιάχου: Έχουμε πετύχει πάνω από τους μισούς στόχους του πολέμου κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί περισσότεροι από τους μισούς στόχους του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, αποφεύγοντας να προσδιορίσει πότε θα τερματιστεί η σύρραξη. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, υποστήριξε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταρρεύσει εκ των έσω, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί επίσημο στόχο των επιχειρήσεων.

01:12 Βίντεο από τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων πάνω από το Τελ Αβίβ

Israeli interceptors seen engaging Iranian missiles over Tel Aviv, Israel tonight.

Via @jimsciutto pic.twitter.com/Yt2KTIN5Cj — OSINTdefender (@sentdefender) March 30, 2026

00:57 Αραγτσί: Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στη Σαουδική Αραβία ότι είναι «καιρός να αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις».

Iran respects the Kingdom of Saudi Arabia and considers it a brotherly nation.



Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. Just look at what we did to their aerial command.



High time to eject U.S. forces. pic.twitter.com/yYNBpebN8i — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 30, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Αραγτσί λέει ότι το Ιράν «σέβεται» τη Σαουδική Αραβία και τη θεωρεί «αδελφικό έθνος». Οι επιχειρήσεις του Ιράν στοχεύουν «τους εχθρούς-επιτιθέμενους που δεν έχουν κανένα σεβασμό για τους Άραβες ή τους Ιρανούς», λέει.

Ο Αραγτσί δημοσίευσε τα σχόλιά του μαζί με μια φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο αεροπλάνο με διακριτικά της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. «Δείτε τι κάναμε στην αεροπορική τους διοίκηση», γράφει.

00:44 Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη του κατέρριψαν ιρανικά drones

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που επιχειρούσαν σε «περιοχή υψηλής απειλής» στη Μέση Ανατολή κατέρριψαν με επιτυχία πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην καθημερινή του ενημέρωση σχετικά με τη στρατιωτική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή, το υπουργείο ανέφερε ότι βρετανικά Typhoon και αεροσκάφη F-35, μαζί με ελικόπτερα Wildcat, συνέχισαν τις «αμυντικές» αποστολές τους κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Update on UK operations in the Middle East, 30 March 2026.

Πρόσθεσε ότι οι πιλότοι και τα πληρώματα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ξεπεράσει τις 1.200 ώρες πτήσης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων από την έναρξη της σύγκρουσης.

00:33 Νέο βίντεο της CENTCOM με πλήγματα κατά ιρανικών στόχων

U.S. forces continue to eliminate the Iranian regime's ability to project power in meaningful ways outside of Iran's borders.

00:09 Μόχαμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Αν μας χτυπήσουν μια φορά, θα απαντήσουμε πολλές

«Θα κάνουμε τον εχθρό να μετανιώσει για την επιθετικότητά του», γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μόχαμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. «Ο εχθρός προβάλλει τις επιδιώξεις του ως ειδήσεις, ενώ ταυτόχρονα απειλεί το έθνος μας. Μεγάλο λάθος. Αν χτυπήσουν μια φορά, θα απαντήσουμε πολλές φορές. Θεού θέλοντος, ο λαός του Ιράν, υπό την ηγεσία του Ανώτατου Ηγέτη, θα κάνει τον εχθρό να μετανιώσει για την επιθετικότητα και θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του», σημειώνει.

