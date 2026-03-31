Σταθεροποιητικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά από αναφορές για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν οριακές μεταβολές στις ασιατικές αγορές το πρωί της Τρίτης, αντιστρέφοντας τα αρχικά κέρδη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι απώλειες στο αργό πετρέλαιο περιορίστηκαν από το δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να διατηρήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, αφού το Ιράν είχε ουσιαστικά αποκλείσει τη διέλευση.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί τα futures του Brent σημείωναν οριακές απώλειες της τάξης του 0,03% στα 107,36 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη, το αμερικανικό αργό (WTI) παρουσίαζε οριακή άνοδο κατά 0,16% στα 103,04 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου είχαν αρχικά σημειώσει άνοδο σχεδόν 4% μετά από αναφορές ότι το Ιράν χτύπησε ένα κουβεϊτιανό πετρελαιοφόρο στην περιοχή του λιμανιού του Ντουμπάι. Οι τιμές του Brent και του WTI αναμενόταν να σημειώσουν άνοδο άνω του 50% η καθεμία τον Μάρτιο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διέκοψε την προμήθεια.

Ο Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν χωρίς να ανοίξει εκ νέου τα Στενα του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εκτίμησαν ότι μια αποστολή για το άνοιγμα του Ορμούζ θα διαρκούσε πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που είχε ορίσει για τη σύγκρουση με το Ιράν, ανέφερε η WSJ.

Ωστόσο, το παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούζ είναι πιθανό να συνεχίσει να διαταράσσει τις παγκόσμιες προμήθειες, δεδομένου ότι τα Στενά παρέχουν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Αυτή η αντίληψη περιόρισε τις μεγαλύτερες απώλειες στον τομέα του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI αναμένεται να σημειώσουν άνοδο μεταξύ 50% και 54% τον Μάρτιο, μια από τις καλύτερες μηνιαίες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ, καθώς οι αγορές αποτίμησαν το ασφάλιστρο κινδύνου και τις διαταραχές στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το Ιράν απέκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε σε πετρελαιοφόρα και υποδομές σε όλες τις γειτονικές χώρες του Κόλπου, πυροδοτώντας ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά αργού πετρελαίου. Αρκετές χώρες του Κόλπου διέκοψαν την παραγωγή και τις αποστολές πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης τον περασμένο μήνα.

Μια σειρά από αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη σύγκρουση συνέβαλαν επίσης στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου. Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό ότι δεν είχαν εμπλακεί σε καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον ότι οι συνομιλίες προχωρούσαν ομαλά.

Οι ΗΠΑ φαίνεται να αναπτύσσουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει τις απειλές του για επίθεση στις ενεργειακές και, ενδεχομένως, στις υδρευτικές υποδομές της χώρας.

Ο Τραμπ έχει θέσει ως προθεσμία τις αρχές Απριλίου για να συμφωνήσει το Ιράν σε κατάπαυση του πυρός, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις.

Οι προσπάθειες για τη μεσολάβηση στην ειρήνη συνεχίστηκαν, με το Πακιστάν να προσφέρεται να φιλοξενήσει περιφερειακές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Ισλαμαμπάντ.

Η ομάδα των Χούθι της Υεμένης εισήλθε στη σύγκρουση το Σαββατοκύριακο, επιτιθέμενη στο Ισραήλ και προκαλώντας ανησυχίες για ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δεδομένης της ικανότητας της ομάδας να επιτίθεται σε πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

