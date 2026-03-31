Άλλο ένα ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο πέρασε με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ, παρά την ένταση και τους αυξημένους κινδύνους ασφαλείας στην περιοχή, ανεβάζοντας σε τέσσερα τον αριθμό των πλοίων της Dynacom που έχουν διασχίσει τη στρατηγική θαλάσσια οδό μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, το suezmax Pola, το οποίο είχε απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού του στον Περσικό Κόλπο στις 10 Μαρτίου, εντοπίστηκε εκ νέου τη Δευτέρα μέσω του συστήματος Automatic Identification System (AIS). Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο έπλεε στον ανατολικό Ινδικό Ωκεανό, κοντά στον θαλάσσιο διάδρομο ανοιχτά της Σουμάτρας στην Ινδονησία.

Η επανεμφάνισή του υποδηλώνει ότι το τάνκερ πέρασε με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ, το κρίσιμο «σημείο ασφυξίας» για τη διεθνή αγορά πετρελαίου, όπου η εμπορική κίνηση έχει μειωθεί αισθητά μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, κατευθύνεται προς την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Kpler.

Παρότι το Ιράν συνεχίζει να απαγορεύει τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε «εχθρικές» οντότητες, αρκετές ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ταϊλάνδη, έχουν εξασφαλίσει διμερείς συμφωνίες που επιτρέπουν τη διέλευση ορισμένων δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων.

Το Pola είναι το τέταρτο πλοίο υπό τη διαχείριση της Dynacom Tankers Management Ltd. που περνά από τα Στενά του Ορμούζ με κλειστό τον αναμεταδότη του μετά το ουσιαστικό κλείσιμο της διόδου. Η εταιρεία είχε στείλει νωρίτερα αυτόν τον μήνα και τα δεξαμενόπλοια Shenlong, Smyrni και Marathi μέσω της στενής θαλάσσιας λωρίδας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας το βράδυ του Σαββάτου το αίτημα να επιτραπεί η έξοδος των ελληνικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ άλλων, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν νοείται να θεωρείται εχθρός του Ιράν και επεσήμανε την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η χώρα μας στο γεγονός ότι πάρα πολλά πλοία ελληνικά έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων.