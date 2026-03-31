Κίνα - Πακιστάν: Σχέδιο πέντε σημείων για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κίνα και το Πακιστάν υπογράμμισαν την Τρίτη την ανάγκη γι άμεση λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ - Ισραήλ και του Ιράν, όπως υπογράμμισαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο ασιατικών χωρών κατά τη συνάντηση που είχαν στο Πεκίνο.

Σε σχετικό κείμενο, Κίνα και Πακιστάν καλούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να «σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις σε πολίτες και μη στρατιωτικούς στόχους», δίνοντας στη δημοσιότητα ένα σχέδιο πέντε σημείων για τη λήξη του πολέμου.

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, το κείμενο υπογραμμίζει πως χρειάζεται η προστασία των ναυτιλιακών ροών που περνούν από την περιοχή» και τονίζει πως πρέπει να αποκατασταθεί το νωρίτερο δυνατό η φυσιολογική ναυτιλιακή λειτουργία των Στενών.

Five-Point Initiative of China and Pakistan For Restoring Peace and Stability in the Gulf and Middle East Region



I. Immediate Cessation of Hostilities - utmost efforts to prevent the spread of conflict.



II. Start of peace talks - upholding Sovereignty, territorial integrity,…

Το σχέδιο των πέντε σημείων έχει ως εξής: