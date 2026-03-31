Νετανιάχου: Οι αραβικές χώρες μιλούν για κοινή μάχη στο πλευρό μας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στους υπουργούς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι δημιουργούνται νέες συμμαχίες με ηγέτες αραβικών χωρών οι οποίοι «μιλούν για κοινή μάχη στο πλευρό μας», σύμφωνα με την εφημερίδα «Maariv».

«Στο παρελθόν, είχα μυστικές συνομιλίες με Άραβες ηγέτες», φέρεται να είπε ο Νετανιάχου. «Τους είπα: “Μόλις το Ιράν μπορέσει, θα σας κατακτήσει και θα ανατρέψει τα βασίλειά σας”. Τότε, δεν το είχαν πραγματικά συνειδητοποιήσει. Σήμερα το καταλαβαίνουν».

Χθες, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον Γιεχίελ Λάιτερ δήλωσε σε ένα podcast ότι οι χώρες του Κόλπου ζητούν βοήθεια από το Ισραήλ.

«Μερικοί από τους συμμάχους μας έχουν γίνει ακόμη μεγαλύτεροι σύμμαχοι τον τελευταίο μήνα», είπε στο podcast «What the Hell is Going On». «Είτε πρόκειται για τα ΗΑΕ, είτε για το Μπαχρέιν, νομίζω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στους Σαουδάραβες, πιο κοντά στους Ομάνιους. Πιο κοντά στους Κουβεϊτιανούς, για όνομα του Θεού. Μας έχουν ζητήσει βοήθεια».

Παράλληλα, υπαινίχθηκε κοινή δράση με τις αραβικές χώρες: «Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του θα συνεχίσουν να ενεργούν. Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά στο μέλλον».