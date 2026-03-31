Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Όλοι τους είναι απαίσιοι, να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι δεν είναι έτοιμος «ακόμα» να εγκαταλείψει τις προσπάθειες για να εξαναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρά ανάρτησή του στο Truth Social που άφηνε να εννοηθεί ότι οι σύμμαχοι πρέπει να το κάνουν μόνοι τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ επανέλαβε την ενόχλησή του ότι άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν στείλει στρατιωτικά μέσα για να συμμετάσχουν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Ωστόσο, είπε ότι προς το παρόν δεν αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από την επιχείρηση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, όχι ακόμα όμως. Αλλά οι χώρες πρέπει να μπουν και να το αναλάβουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να μπουν και να κάνουν τη δική τους δουλειά», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

Ο πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι, παρά τα συνεχιζόμενα ιρανικά πλήγματα σε πλοία και σε υποδομές χωρών του Περσικού Κόλπου, «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στα Στενά του Ορμούζ, μια κομβική δίοδο από την οποία διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

«Εγώ θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να πάρουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν όπως υποτίθεται ότι πρέπει. Ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο και όλοι είναι απαίσιοι. Οπότε αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το αρπάξουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή, γιατί η χώρα [το Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», είπε. «Ας έρθουν να το πάρουν. Ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι και μόνοι τους».

Ερωτηθείς πότε ενδέχεται να ολοκληρωθεί η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ο Τραμπ δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα, αλλά είπε: «Δεν θα αργήσει», προσθέτοντας: «Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Ο ίδιος είπε ότι το Ιράν «δεν έχει πλέον καμία στρατιωτική ισχύ. Έχει χάσει τα πάντα. Είναι σε χάος».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή