«Πυρά» Τραμπ προς Συμμάχους: Αν θέλετε πετρέλαιο από τα Ορμούζ, πάρτε το μόνοι σας - Εμείς δεν θα είμαστε εκεί

Σκληρή κριτική άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, καλώντας τες να αναλάβουν μόνες τους την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο —όπως υποστήριξε— «αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο», ανέφερε, προτρέποντας τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να επιδείξουν «καθυστερημένο θάρρος» και να μεταβούν στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο».

«Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», σημείωσε.

Μάλιστα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», καλώντας τις χώρες να εξασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Την ίδια ώρα, σε μια δεύτερη ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ειδική μνεία στην Γαλλία, τονίζοντας ότι το Παρίσι δεν επέτρεψε σε φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος.

Σημείωσε δε ότι «η Γαλλία ήταν πολύ ανεπαρκής όσο αφορά στον ''Χασάπη του Ιράν'', ο οποίος τελικά εξοντώθηκε!».

Ο πρόεδρος Τραμπ καταλήγει την ανάρτησή του σημειώνοντας ότι οι «οι ΗΠΑ θα το θυμούνται αυτό».

