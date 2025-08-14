Μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, σε δύσβατα σημεία η πυρκαγιά στη Χίο - Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα.

Στην Αχαΐα, από το πρωί της Πέμπτης, οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή Ρωμανός η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο.

Από την άλλη, σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό, με την ένταση των ανέμων να έχει μειωθεί. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού.

Στη Χίο, η φωτιά μαίνεται στο χωριό Κηπουρίες, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται να είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό.

Δείτε live την εξέλιξη των πύρινων μετώπων από τη NASA εδώ καθώς και από την υπηρεσία Zoom Earth εδώ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών:

08:52 Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών - Παραμένει ενεργή η φωτιά σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας

Καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα.

08:38 Η φωτιά στη Χίο καίει σε δύσβατα σημεία

08:38 Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα

08:38 Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, λέει ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, «Πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα», σημείωσε

08:12 Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας



Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Επί τόπου επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

07:51 Πάτρα: Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό - Προσαγωγές δύο ακόμη ατόμων



Μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου την Τετάρτη (13/08) για τη φωτιά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, οι Αρχές προσήγαγαν χθες το βράδυ δύο ακόμη νεαρούς για την πυρκαγιά στα Συχαινά.

07:27 Φον Ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Έτοιμη να συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We're mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

07:25 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, Πέμπτη

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τηνημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόβλεψη βασίζεται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος δείχνει ότι πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.