Νέες πυρκαγιές σε Αχαΐα και στις περιοχές Λεπτόποδα και Καμπιά Χίου - Ήχησε το 112 για εκκενώσεις (vid)

Μάχη με νέες φωτιές και αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα και Χίο, που ξέσπασαν πολύ αργά το απόγευμα, δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ την ίδια ώρα μηνύματα του 112, καλούν τους κατοίκους τεσσάρων οικισμών να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Συγκεκριμένα, νέο μήνυμα από το 112 ήχησε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αχαΐα, μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην περιοχή Μπάλα. Οι κάτοικοι των περιοχών Μπάλα και Δραγώλενα καλούνται να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την Πάτρα.

Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες έχουν ενισχυθεί, ενώ εναέριο μέσο πυρόσβεσης πραγματοποίησε ρίψεις νερού.

Φωτιά και στα Λεπτόποδα Χίου - Ήχησε το 112

Την ίδια στιγμή, νέο περιστατικό φωτιάς εκδηλώθηκε στα Λεπτόποδα Χίου. Στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν 174 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα, που δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες.

Στους κατοίκους εστάλη επίσης μήνυμα 112 για εκκένωση προς Κέραμο.

Στο βουνό Κούρβουλος, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, αλλά έχουν μικρή βοήθεια από εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, που κατά διαστήματα πραγματοποιούν ρίψεις. Στο δεύτερο μέτωπο πάνω από το χωριό Παρπαριά υπήρξε βοήθεια και από ελικόπτερα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά στην περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Μέχρι αυτή την ώρα οι άνεμοι είναι από 0 μέχρι 2 μποφόρ. Συχνές, ωστόσο, είναι οι αναζοπυρώσεις μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας. Όπως, επίσης, μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Από τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούνται εργασίες κοπής δέντρων και διαπλάτυνσης στο δρόμο Σπαρτούντας και Καμπιών, κοντά στο προσκυνητάρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου έως τις 27 Αυγούστου μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις για τις πληγείσες καλλιέργειες.

Τέλος, από το πρωί αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Δείτε live την εξέλιξη των πύρινων μετώπων από τη NASA εδώ καθώς και από την υπηρεσία Zoom Earth εδώ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών:

22:00 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Οι πληγέντες στις πρόσφατες πυρκαγιές θα έχουν τη στήριξή μας



Οι πληγέντες στις πρόσφατες πυρκαγιές θα έχουν τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στην ιστοσελίδα της.

21:34 Ιωάννινα: Σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις στην Πρέβεζα

Αντιμέτωποι με δύο αναζωπυρώσεις στο περιαστικό δάσος στην παλιά Φιλιππιάδα και στο Γοργόμυλο, ήρθαν το απόγευμα πυροσβέστες και κάτοικοι, όμως οι ρίψεις από αέρος φάνηκαν αποτελεσματικές και έσβησε η φωτιά.

Ωστόσο σε όλη την πυρόπληκτη περιοχή υπάρχουν ακόμη σημεία όπου η πυρκαγιά σιγοκαίει, γιαυτό όλοι είναι σε επιφυλακή. Οι καιρικές συνθήκες είναι ηπιότερες, γεγονός που ευνοεί την επιχείρηση του πλήρους έλεγχου της πυρκαγιάς.

Η καταγραφή των ζημιών δεν ξεκίνησε ακόμη, όμως, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Ζηρού Γεώργιος Γιολδάσης, το πέρασμα της φωτιάς έκανε στάχτη περιουσίες, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες ελαιώνες και δασικές εκτάσεις.

21:23 Πάτρα: Υπέστη ζημιές από τη φωτιά η περιμετρική οδός της πόλης

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Σύμφωνα πάντα με την «Ολυμπία Οδό», «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν, ενώ η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 206+100 έως 211+700.

Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χιλιομέτρων την ώρα.

20:58 Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά της Χίου για εκκένωση προς Καρδάμυλα

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καμπιά, προκειμένου να εκκενώσουν προς Καρδάμυλα.

20:19 Νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα, ήχησε το 112 - Μάχη με τη φωτιά σε Σπαρτούντα Χίου και αναζωπυρώσεις

17:56 Χίος: Συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης βόρεια της Σπαρτούντας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

17:12 Aρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος: Το διήμερο 11/8-12/8 καταγράφηκαν 152 ενάρξεις πυρκαγιών

Ενημέρωση για τις πυρκαγιές πραγματοποίησαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

16: 50 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και την Παρασκευή 15 Αυγούστου

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται κα για αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

16:31 Φωτιά στη Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Λαγανά και Αρτεμισίων του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Η κατάσταση ανάγκης έχει ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου και έγινε προκειμένου να αντληθούν πόροι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών