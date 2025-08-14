Φωτιά στη Ζάκυνθο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δημοτικές ενότητες Αρτεμισίων και Λαγανά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Λαγανά και Αρτεμισίων του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί

Συγκεκριμένα, η κατάσταση ανάγκης έχει ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου και έγινε προκειμένου να αντληθούν πόροι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου και κατέκαψε μεγάλη έκταση δάσους, καλλιεργειών, σπίτια και επιχειρήσεις.

Το αίτημα κατατέθηκε άμεσα από τον Δήμο Ζακύνθου, έγινε αποδεκτό και η πρακτική υλοποίησή του, δηλαδή αποζημιώσεις και ενισχύσεις, αναμένεται να ξεκινήσει μετά την καταγραφή των ζημιών, η οποία έχει ξεκινήσει.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρά τη βελτίωση της κατάστασης στα περισσότερα μέτωπα, μετά τις 152 νέες εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν το διήμερο 11 και 12 Αυγούστου σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο Ήπειρο, Ιόνιο, Χίο και Αχαΐα, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας

Αναλυτικά η δήλωση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος:

Οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία, δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Γι’ αυτό το λόγο, τέθηκε και παραμένει σε Γενική Επιφυλακή το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, μόνο το διήμερο της Δευτέρας 11 Αυγούστου και της Τρίτης 12 Αυγούστου, καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών.

Είχαμε ταυτόχρονες ενάρξεις:

στην Ήπειρο και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες

στη Ζάκυνθο όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 2 εστίες και στις 12 Αυγούστου 3 νέες εστίες

στην Κεφαλονιά όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε 1 εστία και στις 12 Αυγούστου 4 νέες εστίες και

στη Χίο όπου είχαμε 2 ενάρξεις πυρκαγιών

Ειδικότερα, στην Αχαΐα και κυρίως πλησίον της πόλης της Πάτρας, στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 6 διαφορετικές εστίες και συγκεκριμένα, στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά.

Λόγω των πολλαπλών ενάρξεων, με εντολή μου, κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της Επικράτειας, ώστε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να διερευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Ειδικά στις 12 Αυγούστου διατέθηκαν στα πεδία των Επιχειρήσεων 4.850 Πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα και απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112, τριάντα επτά μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Στη μάχη που δίνουμε καθημερινά και κυρίως αυτές τις 2 ημέρες, εστάλησαν για την διαχείριση των πυρκαγιών Ανώτατοι Αξιωματικοί σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να τονίσω ότι, στο έργο της κατάσβεσης, δίπλα μας, συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, η Δασική Υπηρεσία, οι Περιφέρειες της Επικράτειας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και τεράστιος αριθμός Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Σήμερα, στα περισσότερα πεδία των Επιχειρήσεων η κατάσταση είναι βελτιωμένη.