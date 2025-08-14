Χίος: Συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης βόρεια της Σπαρτούντας - Μάχη και με τις αναζωπυρώσεις

Συνεχίζονται οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Στο βουνό Κούρβουλος, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, αλλά έχουν μικρή βοήθεια από εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, που κατά διαστήματα πραγματοποιούν ρίψεις. Στο δεύτερο μέτωπο πάνω από το χωριό Παρπαριά υπήρξε βοήθεια και από ελικόπτερα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά στην περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Μέχρι αυτή την ώρα οι άνεμοι είναι από 0 μέχρι 2 μποφόρ. Συχνές, ωστόσο, είναι οι αναζοπυρώσεις μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας. Όπως, επίσης, μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Από τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούνται εργασίες κοπής δέντρων και διαπλάτυνσης στο δρόμο Σπαρτούντας και Καμπιών, κοντά στο προσκυνητάρι του Αγίου Μάμα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου έως τις 27 Αυγούστου μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις για τις πληγείσες καλλιέργειες.

Τέλος, από το πρωί αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

