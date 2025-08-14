Πάτρα: Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό - Προσαγωγές δύο ακόμη ατόμων (vid)

Μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου την Τετάρτη (13/08) για τη φωτιά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, οι Αρχές προσήγαγαν χθες το βράδυ δύο ακόμη νεαρούς για την πυρκαγιά στα Συχαινά.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν αργά το βράδυ της Τετάρτης το δίκυκλο με τα δύο νεαρά άτομα. Τα άτομα αυτά αναζητούσαν από το πρωί της Τετάρτης, ως ύποπτα για πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή των Συχαινών.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη 25χρονου στην περιοχή της Αχαΐας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι τον είδαν να βάζει τη φωτιά στην περιοχή.

Η αστυνομία, η οποία ήταν ήδη σε αυξημένη επιφυλακή λόγω της φωτιάς, έφτασε γρήγορα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου. Ο 25χρονος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, όπου και υποβάλλεται σε ανακριτική διαδικασία.

Αυτή τη στιγμή, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν ο συλληφθείς ευθύνεται και για άλλες πυρκαγιές στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν επίσης αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την εμπρηστική του δράση.