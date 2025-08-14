Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών - Παραμένει ενεργή η φωτιά σε Χίο και Ρωμανό Πάτρας

Καλύτερη είναι η εικόνα των πύρινων μετώπων σε Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι ενεργές παραμένουν εστίες φωτιάς σε Χίο και Πάτρα.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βελτιωμένη είναι η γενική εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων,

Στη Ζάκυνθο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα.

Στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς.

Στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους,

Στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και Βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».