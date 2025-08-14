Ομολόγησε 19χρονος για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας - Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία για τους εμπρησμούς σε φωτιές στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες για την ίδια φωτιά έχει συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος για την ώρα δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομοείο της Πάτρας.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μία προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης».