Κυβέρνηση: Οι κόκκινες γραμμές και οι επόμενες κινήσεις απέναντι στα μπλόκα

Η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών δεν κατάφερε να επιφέρει την άρση του αδιεξόδου, που εδώ και 40 ημέρες αποτυπώνεται στα μπλόκα ανά την Ελλάδα. Οι αγρότες προχωρούν στο 48ωρο «μπλακ άουτ» που είχαν αποφασίσει την περασμένη Κυριακή, «κόβοντας» τη χώρα στη μέση και αποκλείοντας κρίσιμες δομές, όπως τα τελωνεία, δηλώνουν απογοητευμένοι και προαναγγέλλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, περαιτέρω κλιμάκωση.

Μοναδικό νέο δεδομένο, το αίτημα για διάλογο από το μπλόκο της Νίκαιας, που ζητά να συναντήσει τον πρωθυπουργό, παραμένοντας, όμως, σε κινητοποιήσεις και ζητώντας να τεθεί σε διαπραγμάτευση και να αναθεωρηθεί όλο το πακέτο, που ανακοινώθηκε.

Ένα άλλο μέρος των αγροτών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, ζητά επίσης συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διαχωρίζει τη θέση του, δηλώνοντας ότι στην επόμενη πανελλαδική σύσκεψη δεν θα παραβρεθεί καν, καθώς θεωρεί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως μια καλή βάση συζήτησης.

Το Μέγαρο Μαξίμου καλείται πλέον να διαχειριστεί μια αδιέξοδη κατάσταση με τρία «καυτά» σημεία. Πώς θα απαντήσει στο αίτημα για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - όταν ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τους είχε απευθύνει πρόσκληση με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, στα μέσα Δεκεμβρίου, προκειμένου να βρεθούν στο γραφείο του και εκείνοι την απέρριψαν - πόσο «διαπραγματεύσιμο» είναι τελικά το πακέτο μέτρων και πως ερμηνεύεται στην πράξη η προειδοποίηση ότι η ανοχή τελείωσε, όταν τα τρακτέρ αποκλείουν πλέον κάθε δίοδο.

Η αντίδραση των αγροτών στις χθεσινές ανακοινώσεις φαίνεται ότι οδηγούν και την κυβέρνηση σε αλλαγή στάσης. Κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι όσοι περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών.

«Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο» λένε χαρακτηριστικά και παραπέμπουν όσους το επιθυμούν να συναντηθούν με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, οι οποίοι, όπως λένε «έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Στην εξίσωση η κυβέρνηση θέτει πλέον άλλες δύο προϋποθέσεις, ώστε ο πρωθυπουργός να συναντήσει τους εκπροσώπους των αγροτών. Πρώτον, κάνει σαφές για το αντικείμενο, που θα μπορούσε πλέον να έχει μια οποιαδήποτε συνάντηση, ότι «τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο», ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για περισσότερα μέτρα».

Επομένως, ο επικείμενος διάλογος αν τελικά διεξαχθεί, θα αφορά στα μεγάλα διαρθρωτικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Τρίτη προϋπόθεση, που πλέον βάζει στο «τραπέζι» η κυβέρνηση είναι να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, που σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλαδή οι αποκλεισμοί δρόμων.

«Δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος όταν συνεχίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, με κυβερνητικά στελέχη να σημειώνουν ότι «τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί», δείχνοντας ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι πλέον έτοιμο να περάσει στην υλοποίηση του plan B, ενδεχομένως και σε πιο σκληρή μορφή.

Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, όπως τα πρόστιμα, διαμηνύεται πλέον ότι δεν θα επιτραπεί το «μπλακ άουτ» που επιχειρείται… Σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί τότε η αστυνομία πρέπει να παρέμβει άμεσα με τις επιχειρήσεις που θα κρίνει, έκανε σαφές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι δεν μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του κράτους, αλλά και ότι η κυβέρνηση, ειδικά το προηγούμενο διάστημα, έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι και η δικαιοσύνη, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. «Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, αναλόγως με τη διαβάθμιση, σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση βάζει πλέον στο κάδρο και την αντιπολίτευση, που συνεχίζει στο σύνολό της να χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα. «Κάθε ένας που προτείνει - από την αντιπολίτευση - έστω και ένα μέτρο παραπάνω, πρέπει να πει πού θα βάλει φόρους» σημειώνουν, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα επαναληφθούν τακτικές του παρελθόντος, ούτε θα ξεπεραστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια.