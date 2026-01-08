Άδ. Γεωργιάδης για αγρότες: Το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο είναι κανονική ανταρσία κατά του κράτους

Με το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα, τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ξεκίνησε η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην ΕΡΤ.

«Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης της διαμαρτυρίας. Είναι μια κανονική ανταρσία κατά του κράτους», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Εγώ θέλω, έστω και την ύστατη στιγμή, με όποια δύναμη έχει η φωνή μου, που δεν ξέρω αν έχει καμία επιρροή στους ανθρώπους αυτούς, για να είμαι ειλικρινής, να τους πω να σταματήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μια διαμαρτυρία», πρόσθεσε.

Και συνέχισε: Είναι μια κατάφωρη παραβίαση του νόμου. Είναι μία κατάφωρη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι όσο σπουδαίος κι αν είναι ο αγροτικός κόσμος, που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολοίπων. Και να προσέλθουν στον διάλογο χωρίς να είναι οι δρόμοι κλειστοί. Γιατί διάλογος με τους δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να γίνει. Δεν το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η λογική.»

«Θα σας έλεγα ότι στην αρχή η διαμαρτυρία αυτή είχε κάποια λογικά ερείσματα και ο κόσμος ήταν λογικό να την είδε αρχικά και με μία συμπάθεια. Εδώ πλέον νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε όριο. Έχουν μπει σε μία λογική μεταξύ τους, ποιος θα φανεί πιο επαναστάτης» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Ως προς την κριτική προς την κυβέρνηση ότι της ξέφυγε η κατάσταση, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε «δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση και για το αν παρεμβαίνει και για το αν δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση πάντα για όλα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν η κυβέρνηση είχε επιλέξει αυτό που εσείς υπονοείτε, την δυναμική αντιμετώπιση των μπλόκων, δηλαδή το ξύλο, δεν εννοούμε κάτι άλλο, δηλαδή με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω μπλόκα που ανοίγουν επειδή κάποιος πετάει γαρύφαλλα».

Ως προς το αίτημα ορισμένων αγροτών να πάνε οι υπουργοί στα μπλόκα για να συζητήσουν μαζί τους, διερωτήθη «μα ποια μπλόκα; Αφού είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μα εδώ, το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία έκφραση. Αυτοί που ζήτησαν συνάντηση σήμερα με τον πρωθυπουργό δεν είναι όλοι. Είναι από τα 40 μπλόκα, τα 18. Δηλαδή άντε και είδε ο πρωθυπουργός τους 18 και οι 18 συμφωνούν με τον πρωθυπουργό και οι 22 πουν εμείς δεν συμφωνούμε. Τι θα γίνει; Εδώ είναι πιο πολύπλοκο το θέμα».

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός επανέλαβε ότι με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει διάλογος. «Κάποια στιγμή πρέπει και το κράτος να διασώζει και το κύρος και την ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω στους αγρότες πρώτα απ’ όλα δεν είναι όλοι οι αγρότες, είναι ένα κλάσμα. Η Ελλάδα έχει 300 χιλιάδες τρακτέρ και στους δρόμους είναι 5.000. Δεν είναι όλοι αγρότες, είναι κάποιοι αγρότες. Θέλω να πω σε αυτούς τους κάποιους αγρότες με σεβασμό ότι πρέπει να σκεφτούν μήπως αδικούν, όχι την κυβέρνηση, τους συμπολίτες τους».

Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταφορές, παθαίνουν ζημιά, με τον τουρισμό, παθαίνουν ζημιά, με την εστίαση, παθαίνουν ζημιά, με το εμπόριο, παθαίνουν ζημιά κοκ. Πλέον παρανομούν. Είναι τόσο απλό. Και χρησιμοποιούν μηχανήματα που τα αγόρασαν πολλοί από αυτούς και με επιδοτήσεις με σκοπό να καλλιεργούν τη γη για να κάνουν παράνομες πράξεις», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Καρυστιανού και την χθεσινή αποστροφή του λόγου του κ. Γεωργιάδη, ότι «κινείται στο χώρο της άκρας δεξιάς», ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι «τα πολιτικά χαρακτηριστικά του κόμματος αυτού όπως μέχρι στιγμής παρουσιάζονται, προσιδιάζουν πιο πολύ προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου παρά προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να το πω διαφορετικά».

«Θα έλεγε κανείς ο κ. Φαραντούρης δεν έχει ισχυρό ιδεολογικό πρόσημο, είναι λίγο που φυσάει ο άνεμος, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η ουσία είναι, η κυρία Γρατσία, ήταν βουλευτής της Νίκης έστω και για λίγες ώρες. Ο κύριος Νικολόπουλος δεν τον λες και αριστερό σε καμία περίπτωση. Ο κ. Καραχάλιος που είχε στην αρχή συνταχθεί με αυτό το κόμμα και αυτός δεν ήταν ποτέ στην Αριστερά. Η ίδια η κυρία Καρυστιανού είπε, εγώ δεν είμαι αριστερή. Το πρώτο πράγμα στο οποίο επέλεξε να απευθυνθεί αρνητικά ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με την Αριστερά. Ιδεολογικά μιλάω πάντα» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στη δήλωση του κ. Μαύρου της MRB, ότι «συνταράσσει το πολιτικό σύστημα η παρουσία της κυρίας Καρυστιανού και διαπερνά οριζόντια τα κόμματα», ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό που λέει και ο Μαύρος στην παρούσα φάση είναι αληθές, για τον πολύ απλό λόγο ότι όσο το κόμμα αυτό δεν έχει βγει να εκφράσει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, μπορεί ο καθένας να προβάλλει στο κόμμα αυτό που τον εξυπηρετεί. Και επειδή η αρχική αφετηρία του κόμματος είναι η συμπάθεια προς την κυρία Καρυστιανού για το δράμα που έχει περάσει, αυτό την καθιστά πολύ εύκολα επιλέξιμη από διάφορους ανθρώπους.

Ο Όμηρος, την ωραία Ελένη στην Ιλιάδα, πολύ έξυπνα δεν της δίνει χαρακτηριστικά. Ο λόγος που δεν της δίνει χαρακτηριστικά, είναι για να μπορεί ο καθένας που διαβάζει το έπος ανά τους αιώνες να τη φαντάζεται με το δικό του γούστο».

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι έχω θέσει ένα ερώτημα στην κυρία Καρυστιανού από χθες. Πλέον είναι πολιτική μας αντίπαλος. Η κυρία Καρυστιανού, ενώ μέχρι τώρα, οποτεδήποτε έλεγα κάτι γι’ αυτήν, έσπευδε και μου απαντούσε σχεδόν μέσα σε διάστημα 15 με 20 λεπτά το πολύ, από χθες έχει εξαφανιστεί. Η κυρία Καρυστιανού έχει κατέβει με σημαία την κάθαρση, το Όλα στο φως, το να μην μένουν κρυμμένα πράγματα κλπ. Αυτή είναι η βασική της γραμμή», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στην καταγγελία της κ. Καρυστιανού ότι της προσέφεραν θέση και χρήματα για μην κατέλθει στην πολιτική σκηνή της χώρας, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε «και είπα εγώ, αφού εσείς ευαγγελίζεστε την κάθαρση και το, όλα στο φως, ξεκινήστε από τον εαυτό σας και πείτε μας ποιοι σας προσέφεραν χρήματα και πόσα και για ποιο σκοπό. Με ονοματεπώνυμο. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτό; Πρώτα απ’ όλα για να δείξει δια του παραδείγματος ότι αυτά που λέει για την κάθαρση εννοεί.

Γιατί ωραία είναι η κάθαρση αν απευθύνεται στους άλλους, όταν απευθύνεται στον εαυτό σου. Δεύτερον, διότι θα μπορέσουμε αν πει τα ονοματεπώνυμα να ελέγξουμε και τους ισχυρισμούς της. (…) Εδώ, πετάει μια ατάκα και μετά εξαφανίζεται. Σας λέω, από χθες την έχω ρωτήσει δέκα φορές και δεν απαντάει. Άρα, πώς όλα στο φως κυρία μου; Όλα στο φως κυρία μου, εννοείτε για τους άλλους, όχι για τον εαυτό σας. Και αυτό κάπως μου συνδέει με την αντίδραση που είχε στον έλεγχο της εφορίας. Δηλαδή όλα στο φως, αλλά αρκεί να μην είναι δικά μας και όλα να ελέγχονται αλλά να μην ελέγχομαι εγώ».

«Λέω ότι κάποιος πολιτικός κάνει είσοδο και έχει μία συγκεκριμένη πολιτική συνθηματολογία, το πρώτο που πρέπει να κάνει, είναι να την υπηρετεί ο ίδιος δια του παραδείγματος. Άρα, εδώ η κυρία Καρυστιανού, που από χθες αποφεύγει να απαντήσει, επειδή εγώ θα την ρωτάω ασταμάτητα μέχρι τις εκλογές, καλό είναι να απαντήσει», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν το κυβερνών κόμμα υποτιμά την εξέλιξη αυτή σε πολιτικό επίπεδο, είπε «κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα που δεν έχει αλαζονεία πολιτική. Εγώ προσωπικά και μιλάω και ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν υποτιμώ κανέναν πολιτικό αντίπαλο και σίγουρα όχι την κυρία Καρυστιανού».

Και συμπλήρωσε: «Άρα, μακριά από μένα και από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιου τύπου αλαζονικές συμπεριφορές. Προφανώς και την υπολογίζουμε ως μία Ελληνίδα που θέλει να εκφράσει κάτι πολιτικά και εφόσον το έχει αποφασίσει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Η αντιμετώπισή μας θα είναι πολιτική προς την κυρία Καρυστιανού για τα ερωτήματα που έθεσα προηγουμένως. Είναι πολιτικά ερωτήματα. Δεν είναι προσωπικά.

Κάθε Έλληνας πολίτης, φυσικά και η κυρία Καρυστιανού, έχει δικαίωμα να θέσει την προσπάθειά του στην κρίση του μεγάλου αφεντικού. Το μεγάλο αφεντικό στη χώρα παραμένει ο ελληνικός λαός, για να μην παρεξηγούμαστε. (…)»

«Τώρα αλλάζει ρόλο», είπε, σημειώνοντας: «Εγώ δεν έχω απαντήσει μέχρι τώρα στην κυρία Καρυστιανού σε όσα μου έχει σούρει, ποτέ. Διότι πάντα είπα είναι άλλος ο ρόλος ενός πολιτικού και άλλος ο ρόλος ενός γονέα. Από την ώρα που αποφασίζει να εκτεθεί προς κρίσιν όμως στο μεγάλο αφεντικό, πλέον θα την αντιμετωπίζουμε επί ίσοις όροις. Έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί, δεν μπορεί εκείνη να μιλάει ως γονέας και εγώ να απαντώ ως βουλευτής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα, εφόσον αποφάσισε να κατέβει στην κονίστρα της πολιτικής, θα δεχθεί πολιτικά ερωτήματα. Θα δεχθεί πολιτική κριτική, θα κάνει ίδια πολιτικά ερωτήματα, θα ασκήσει πολιτική κριτική, αυτά είναι μέσα στη δημοκρατία, ευπρόσδεκτα και πολύ ωραία.

Αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν μας έχει πει το ονοματεπώνυμο αυτού που της πρόσφερε τα λεφτά».

Κληθείς να σχολιάσει ότι δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει ρεύμα το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού ανέφερε πως «σε όλες τις κοινωνίες της Δύσης υπάρχουν τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες. Γιατί, να σας πω πως ξεκινάει όλο αυτό.

Είμαστε η πρώτη γενιά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά η γενιά του γιου μου, δηλαδή η επόμενη γενιά είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα από τη δικιά μου, που πρέπει να συμβιβαστούμε με μια ιδέα που για όλες τις προηγούμενες γενιές ήταν αδιανόητη».

«Σε όλες τις προηγούμενες γενιές από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως και προχθές, ήταν περίπου αυτονόητο ότι η ζωή της επόμενης γενιάς θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Πιο πλούσια, πιο εύκολη, πιο προσοδοφόρα. Είμαστε η πρώτη γενιά που πλέον αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο στις δυτικές κοινωνίες. Πλέον πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις, πρέπει να ανταγωνιστούν πια τα δυτικά κράτη, τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που αναδύονται.

Άρα, αυτό δημιουργεί στις κοινωνίες της Δύσης μια πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση. Στα μάτια πολλών ανθρώπων, ότι οι ίδιοι αισθάνονται ότι μένουν στο περιθώριο, μετατρέπεται σε μίσος προς τις διάφορες ελίτ. Αν σε αυτό προσθέσεις τα σόσιαλ μίντια, θα πω και κάτι που με αφορά προσωπικά σήμερα, που με την ανωνυμία επιτρέπουν σε ένα τοξικό νέφος να διαχέεται σε όλο το μήκος και το εύρος οριζοντίως και καθέτως των κοινωνικών στρωμάτων, με τρόπο πρωτοφανή και χυδαίο, δημιουργώντας συνθήκες πολύ οξείας δηλητηρίασης του δημοσίου βίου, αυτό αυξάνει το μερίδιο της κοινωνίας που αισθάνεται, όπως σας είπα προηγουμένως. Άρα, υπάρχει ένα κομμάτι σε κάθε δυτική κοινωνία σήμερα, που αυθωρεί και παραχρήμα θεωρεί τους ηγέτες τους διεφθαρμένους, πουλημένους, προδότες, άχρηστους, πράκτορες. Αυτό το βλέπετε στα σόσιαλ μίντια κάθε χώρας, από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι τη Σουηδία. Άρα δεν είναι παράλογο ένα κόμμα τέτοιο να αποκτήσει στην αρχή δυναμική στην Ελλάδα», επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον κύριο Καραμέρο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγορεί ότι έχει κρυφό τρολ λογαριασμό είπε: «του απάντησα. Δεν έχω και είμαι ιδεολογικά αντίθετος, δεν γράφω ποτέ από λογαριασμό τρολ, είμαι αντίθετος πολιτικά και εγώ απάντησα πολιτικά στον κύριο Καραμέρο. Εγώ θλίβομαι που ο κύριος Καραμέρος πραγματικά και ως δημοσιογράφος παλιά έγκριτος αλλά και ως πολιτικός μου αντίπαλος σήμερα που παρασύρεται με τέτοια ευκολία. Ένας χρήστης του διαδικτύου χθες βγάζει το πιστοποιητικό covid από τον gov.gr το δικό μου για να πει και καλά ότι εγώ δεν είμαι Άδωνις, δηλαδή είμαι βαφτισμένος μόνο Σπυρίδων. Έχω εξηγήσει και άλλες φορές ότι εγώ βαφτίστηκα Σπυρίδων – Άδωνις. Σπυρίδων το όνομα του παππού μου, Άδωνις που ήθελε ο πατέρας μου. Και κάποια στιγμή στην πρώτη γυμνασίου επέλεξα το Άδωνις, γι’ αυτό οι φίλοι μου από το Δημοτικό με λένε Σπύρο, οι φίλοι μου από το γυμνάσιο με λένε Άδωνι. Λοιπόν, κατά καιρούς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι χτυπάνε ότι να το Άδωνις καλλιτεχνικό ψευδώνυμο και μόνος του το βρήκε. Ανέβασα λοιπόν την παλαιά μου ταυτότητα που έχει τυπωθεί προ 30 ετών για να δείξω παιδιά είμαι, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις.

Λοιπόν, πάει ένας από κάτω άγνωστος λογαριασμός και απαντάει σε πρώτο πρόσωπο σε ένα σχόλιο. Έτσι έκρινε υφολογικά, Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μου είναι άγνωστος. Ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος τοξικότητας τώρα, εντάξει, σε λένε Άδωνι, αλλά έχεις ψεύτικο λογαριασμό που για να δούμε τι έχει γράψει αυτός ο λογαριασμός και άρα εσύ είσαι αυτός. Και μιλάμε τώρα για χάος εν κρανίω.

Όσο αυτό μένει σε επίπεδο τρολ του διαδικτύου, λες δεν βαριέσαι, υπάρχει αυτή η τοξικότητα, τι να κάνουμε. Εδώ το υιοθέτησε βουλευτής της αντιπολιτεύσεως αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό. Το λέω στον κύριο Καραμέρο. Πρώτον, θα το αποσύρει το σχόλιο γιατί εγώ δηλώνω δημοσίως ότι δεν έχω δεύτερο λογαριασμό και δεν έχω καμία σχέση με τον συγκεκριμένο. Δεύτερον, εάν επιμείνει, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου, γιατί διαφωνώ με πάρα πολλά απ’ όσα έχει αναρτήσει αυτός ο λογαριασμός, η μόνη μου λύση είναι να του καταθέσω μήνυση και αυτός να ζητήσει να του αρθεί η ασυλία του, να πάμε στο δικαστήριο. Εγώ θα ζητήσω από το δικαστήριο πραγματογνωμοσύνη στο λογαριασμό μου στο Twitter αν έχω αυτόν τον λογαριασμό, δεν έχω καμία αντίρρηση να το κάνω, το λέω a priori, για να δώσω την άδεια στην X να ερευνήσει αν ο λογαριασμός αυτός είναι δικός μου ή αν είχε οποιαδήποτε σχέση με εμένα ποτέ στο παρελθόν. Και μετά ο κύριος Καραμέρος να μου πληρώσει αποζημίωση. Είναι λογικό αυτό που λέω;

Εγώ δέχομαι να γίνει έλεγχος στον λογαριασμό μου γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αυτός είναι ο λόγος. Όμως το να υιοθετεί ο κύριος Καραμέρος με τόσο μεγάλη ελαφρότητα ένα τέτοιο ψεύδος, μόνο και μόνο για να βλάψει εμένα και αντί να με χτυπάει πολιτικά, να με χτυπάει με τέτοια φτηνά κουτσομπολιά, με συγχωρείτε, είναι γελοίο. Είναι γελοία αυτού του επιπέδου αντιπολίτευση ρε παιδιά. Δεν αξίζει στην Ελλάδα».

Όσο αφορά, τέλος, στη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και το σχόλιο που έκανε ο κ. Γεωργιάδης με αναφορά στον Καραγκιόζη, σημείωσε «θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πριν κάνω τη σχετική ανάρτηση το σκέφτηκα πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι που έκανα εν βρασμώ ψυχής. Θα ήθελα να πω πολύ χειρότερα. Το αξίωμά μου δεν μου επέτρεπε να το κάνω. Και θέλω να πω ποιος είναι ο λόγος. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που ξέρω στον κόσμο, στον κόσμο, στην ιστορία του ανθρώπου που μοιράστηκε δημόσια την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών, όχι για να τη χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα για να πείσει τους νέους να το αποφύγουν, αυτό έχει συμβεί από αρκετά δημόσια πρόσωπα στην ιστορία, αλλά με σκοπό να διαφημίσει τη χρήση ναρκωτικών και να προτρέψει τους ανθρώπους που τον ακούν και να κάνουν χρήση των ναρκωτικών και πιο ναρκωτικών, όχι μόνο του χόρτου, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και το χόρτο το τονίζω, αλλά του χαπιού που λέγεται έκσταση. Εγώ από τον ρόλο μου, από τον θεσμικό μου αξίωμα, έχω γνωρίσει γονείς παιδιών που με μισό χάπι έκσταση το παιδί τους πέθανε».

«Είπε, ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής μου. Ήταν ένα φανταστικό γεγονός, χόρευα 16 ώρες, πέρασα φανταστικά, δυστυχώς είμαι βαρετός τύπος και μετά με έπιασε το κεφάλι μου. Αυτό δεν είναι, μίλησα με ειλικρίνεια για να σε αποτρέψω. Αυτό είναι κανονική διαφήμιση του έκσταση. Αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα; Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το ναρκωτικό;» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ απαντώντας στο ότι είναι γνωστό τοις πάσι αυτό, είπε «οι πάντες το γνωρίζουν πλην του Βαρουφάκη προφανώς, του Γιάνη με ένα Ν».