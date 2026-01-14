Δίχως τέλος η σφαγή στο Ιράν: Πάνω από 2.600 νεκροί - Αντίστροφη μέτρηση για αμερικανική επέμβαση

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters, εν μέσω κλιμάκωσης των διαδηλώσεων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης που μέχρι στιγμής έχει δολοφονήσει πάνω από 2.600 ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από μεγάλες βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, ενώ και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους πολίτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα την Τετάρτη. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το Κατάρ δήλωσε ότι η απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιείται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι σε ορισμένα μέλη του προσωπικού είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα σημάδια μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών, όπως συνέβη λίγες ώρες πριν από την μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν το καλοκαίρι του 20525.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου σύμφωνα με αναφορές χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των νεκρών από τις μεγάλες διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου υπολογίζεται τουλάχιστον σε 2.600, ενώ ανεπιβεβαίωτες πηγές υποστηρίζουν πως οι νεκροί ενδέχεται να ξεπερνούν τους 10.000.

Νωρίτερα την Τετάρτη η οργάνωση HRANA (με έδρα τις ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών.

Why aren’t these pictures from Iran all over the front pages of mainstream media outlets? pic.twitter.com/V7IWpEvFWQ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 18.434 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά Ιρανός αξιωματούχος παραδέχτηκε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί - η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Πηγές δήλωσαν στο CBS News ότι τουλάχιστον 12.000 - και πιθανώς πάνω από 20.000 - άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς βίντεο δείχνουν σακούλες με σορούς παραταγμένες σε νεκροτομείο στην Τεχεράνη.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό, έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κληρικό κατεστημένο του Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με τους διαδηλωτές να απαιτούν πολιτική αλλαγή.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 180 πόλεις και κωμοπόλεις και στις 31 επαρχίες του Ιράν.

Η G7 δηλώνει έτοιμη να επιβάλει νέες κυρώσεις στο Ιράν, εάν συνεχιστεί η βίαιη καταστολή

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της G7 δήλωσαν την Τετάρτη ότι είναι έτοιμοι να επιβάλουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στο Ιράν, εάν αυτό συνεχίσει να καταστέλλει τις διαμαρτυρίες και τη διαφωνία, παραβιάζοντας τις διεθνείς υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είμαστε βαθιά ανησυχημένοι από τον υψηλό αριθμό θανάτων και τραυματισμών που έχουν αναφερθεί», δήλωσε η G7. «Καταδικάζουμε τη σκόπιμη χρήση βίας και τη δολοφονία διαδηλωτών, τις αυθαίρετες κρατήσεις και τις τακτικές εκφοβισμού που εφαρμόζουν οι δυνάμεις ασφαλείας εναντίον των διαδηλωτών», ανέφερε η δήλωση.

Κατάγγειλαν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν πλήρη αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τη βία και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών του Ιράν.

Εντολές εκκένωσης από ευρωπαϊκές χώρες

Την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή «μυρίζει» μπαρούτι», ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζουν προς τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο Ιράν να αποχωρήσουν άμεσα από τη χώρα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε με έμφαση την έκκληση προς τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν. Πρόσθεσε πως στη χώρα βρίσκονται περίπου 600 Ιταλοί, οι περισσότεροι από τους οποίους στην περιοχή της Τεχεράνης.

Εντολή εκκένωσης από το Ιράν έδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας. «Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει την άμεση αναχώρηση (πολιτών) από το Ιράν και αποτρέπει κάθε ταξίδι προς τη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτηση του στο X.

Νέες προειδοποιήσεις Τραμπ: Θα λάβουμε σκληρά μέτρα εάν προχωρήσετε σε απαγχονισμούς διαδηλωτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη ότι θα «λάβει πολύ αυστηρά μέτρα» εάν οι ιρανικές αρχές αρχίσουν να απαγχονίζουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές μέσα στην εβδομάδα, αρχής γενομένης με έναν 26χρονο διαδηλωτή, που σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, πρόκειται να εκτελεστεί σήμερα, ενώ συνεχίζεται να αυξάνεται κατά εκατοντάδες ο αριθμός των νεκρών.

فوری،



عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام



بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست.



این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

«Θα λάβουμε πολύ ισχυρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ ισχυρά μέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο CBS κατά τη διάρκεια συνέντευξή του η οποία και μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."



Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε ότι γνωρίζει πως ένας «αρκετά σημαντικός αριθμός» ανθρώπων έχει σκοτωθεί στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα «πληρώσουν μεγάλο τίμημα» για οποιαδήποτε βία και υποσχέθηκε στους Ιρανούς πολίτες ότι «Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ». Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσουν οι δολοφονίες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επανέλαβε ότι «υπάρχει μεγάλη βοήθεια καθ’ οδόν» για τους Ιρανούς πολίτες, λέγοντας ότι αυτή προσφέρεται σε «διαφορετικές μορφές», συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής βοήθειας. Αναφέρθηκε επίσης στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ πέρυσι, οι οποίες στόχευσαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο τελικός του στόχος στο Ιράν, απάντησε: «Ο τελικός στόχος είναι η νίκη. Μου αρέσει να κερδίζω».

Σε ερώτηση για το τι σημαίνει «νίκη», απαρίθμησε σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων από την πρώτη και τη δεύτερη θητεία του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την πρόσφατη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, την επιδρομή στη Συρία το 2019 που κατέληξε στον θάνατο του ιδρυτή του ISIS Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, καθώς και τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020, επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Κουντς του Ιράν.

Συνεχίζοντας, είπε: «Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαμαρτυρίες, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, και τώρα μου μιλάτε για απαγχονισμούς, θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν πρόκειται να βγει καλό».

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές αλλά και άλλες επιλογές ως απάντηση στην καταστολή, έχοντας ήδη ανακοινώσει δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα που εμπορεύεται με το Ιράν.