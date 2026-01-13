Για τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν τις τελευταίες 3 εβδομάδες, εν μέσω των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, έκανε λόγο την Τρίτη το ενημερωτικό Iran International (ιστότοπος με έδρα το Λονδίνο), κάνοντας λόγο ακόμα και για 12.000 νεκρούς από τις συγκρούσεις που μαίνονται στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

https://t.co/aPK9uXhIOP

Report claims at least 12,000 dead in Iran, in ‘largest killing in Iran’s modern history’ — Michel Rosenzweig (@laancelot) January 13, 2026

Σε κείμενο που δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης, το Iran International τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς σε διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, σε «τη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Το κείμενο επικαλείται για τον αριθμό των νεκρών διαθέσιμα δεδομένα και τη διασταύρωση πληροφοριών που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του προεδρικού γραφείου.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τις πιο συνηθισμένες εκτιμήσεις που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, οι οποίες τοποθετούν τον αριθμό των θυμάτων σε αρκετές εκατοντάδες.

Σημειώνεται πως η οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRANA), που υποστηρίζει πως καταγράφει τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, ανέφερε τα ξημερώματα της Τρίτης πως οι νεκροί από την έναρξη των μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου υπολογίζεται σε 646.

Επιπλέον, η HRANA έχει λάβει 579 άλλες αναφορές θανάτων που παραμένουν υπό εξέταση και επαλήθευση.

Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων έχει φτάσει τους 10.721 μέχρι σήμερα.

Ακόμα, το Iran International υποστηρίζει πως οι δολοφονίες να έχουν διαπραχθεί κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις δυνάμεις Μπασίζ, κατόπιν διαταγών του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, κυρίως τις νύχτες της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Αναφέρει επίσης ότι οι δολοφονίες ήταν οργανωμένες και δεν ήταν «απρογραμμάτιστες» ή αποτέλεσμα «διάσπαρτων συγκρούσεων».

This is not AI.



This is not Hollywood.



This is the Iranian National Uprising.



After 47 years of Islamic Oppression, the Lion of Iran roars once again. pic.twitter.com/F2exSteZdi — Goldie Ghamari | گلسا قمری 🇮🇷 (@gghamari) January 10, 2026

Επέμβαση εξετάζουν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξετάζουν την αντίδρασή τους και ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική και την πίεση προς την Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Συγκεκριμένα, εντείνοντας τις απειλές στρατιωτικής δράσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, έναν από τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου, θα αντιμετωπίσει νέο δασμό 25% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η εντολή αυτή είναι τελική και αμετάκλητη», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη νομική βάση επιβολής των δασμών ή αν αυτοί θα στοχεύουν όλους τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση Τραμπ. Το Ιράν, που ήδη τελεί υπό αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις, εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα, ενώ μεταξύ των βασικών εμπορικών του εταίρων συγκαταλέγονται επίσης η Τουρκία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.

Από την πλευρά της, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον επέκρινε την προσέγγιση του Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Κίνα θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και ότι αντιτίθεται σε «κάθε παράνομη μονομερή κύρωση και στην εξωεδαφική δικαιοδοσία».

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την ηγεσία του Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον διαδηλωτών. Την Κυριακή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και ότι βρίσκεται σε επαφή με την ιρανική αντιπολίτευση.

BBC: Συγκλονιστικές μαρτυρίες Ιρανών διαδηλωτών - «Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»

«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια – πυροβολούσαν ευθέως μέσα στα μπλοκ των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεφταν νεκροί εκεί που στέκονταν».

Η φωνή του Ομίντ έτρεμε καθώς μιλούσε, φοβούμενος μήπως εντοπιστεί. Το να σπάσει κανείς το τείχος της σιωπής ανάμεσα στο Ιράν και τον υπόλοιπο κόσμο απαιτεί τεράστιο θάρρος, δεδομένου του κινδύνου αντιποίνων από τις αρχές.

BREAKING: Thousands of Iranians are out on the streets of Isfahan, Iran demanding an end to the Islamic Republic.



These people have been shot at and tortured, yet they’re still going.



Their bravery is truly inspirational. pic.twitter.com/n05q3hwd5l — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 12, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, o Ομίντ, στις αρχές της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του και με το όνομα να έχει αλλάξει για λόγους ασφαλείας, συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες σε διαδηλώσεις στους δρόμους μιας μικρής πόλης στη νότια περιοχή του Ιράν, διαμαρτυρόμενος για την επιδεινούμενη οικονομική δυσπραγία.

Όπως είπε, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών στην πόλη του, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

«Αγωνιζόμαστε απέναντι σε ένα βάναυσο καθεστώς με άδεια χέρια», ανέφερε.

Μια νεαρή γυναίκα από την Τεχεράνη περιέγραψε την περασμένη Πέμπτη ως «ημέρα της Κρίσεως».

«Ακόμη και απομακρυσμένες γειτονιές της Τεχεράνης ήταν γεμάτες διαδηλωτές – μέρη που δεν θα το πίστευες», είπε.

«Όμως την Παρασκευή, οι δυνάμεις ασφαλείας μόνο σκότωναν και σκότωναν και σκότωναν. Βλέποντάς το με τα ίδια μου τα μάτια αρρώστησα τόσο πολύ που έχασα εντελώς το ηθικό μου. Η Παρασκευή ήταν μια αιματηρή μέρα».

Όπως ανέφερε, μετά τις δολοφονίες της Παρασκευής, ο κόσμος φοβόταν να βγει στους δρόμους και πολλοί πλέον φώναζαν συνθήματα μέσα από σοκάκια και από τα σπίτια τους.

Η Τεχεράνη έμοιαζε με πεδίο μάχης, είπε, με διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας να παίρνουν θέσεις και να καλύπτονται στους δρόμους.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Στον πόλεμο και οι δύο πλευρές έχουν όπλα. Εδώ, ο κόσμος μόνο φωνάζει συνθήματα και σκοτώνεται. Είναι ένας πόλεμος μονόπλευρος».

Αναφορές για συνθήματα διαμαρτυρίας από οικογένειες θυμάτων

Την ίδια ώρα, το Ιράν, που δεν έχει δώσει επίσημο απολογισμό νεκρών, αποδίδει την αιματοχυσία σε αμερικανική παρέμβαση και σε αυτό που χαρακτηρίζει τρομοκράτες με στήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στους θανάτους μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η ροή πληροφοριών από την Ισλαμική Δημοκρατία έχει παρεμποδιστεί από τη διακοπή του διαδικτύου από την Πέμπτη, αν και ορισμένοι Ιρανοί εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink του Ίλον Μασκ, σύμφωνα με τρεις πηγές εντός της χώρας.

🚨🇮🇷 ÚLTIMA HORA: Llegan imágenes ACTUALES a través de Starlink de una gran manifestación en Teherán, Irán.



El pueblo iraní está venciendo a la censura del régimen y necesita que nosotros seamos su voz.



Comparte esto por todas partes. Hazlo viral. pic.twitter.com/2G2d5yVBrY — Isaac (@isaacrrr7) January 12, 2026

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε «τρομοκρατικές» ομάδες υπεύθυνες για ενέργειες όπως τη δολοφονία παραστρατιωτικών εθελοντών πιστών στο καθεστώς, τον εμπρησμό τζαμιών και επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε για διαπραγματεύσεις σχετικά με το αμφιλεγόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε έναν πόλεμο 12 ημερών τον Ιούνιο.

«Δρομολογείται μια συνάντηση, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν πριν από αυτή», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Οι επιλογές των ΗΠΑ μπορεί να περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις και στρατιωτικά πλήγματα

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους του για να συζητήσει τις επιλογές των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στρατιωτικά πλήγματα, η χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, η διεύρυνση των κυρώσεων και η παροχή διαδικτυακής υποστήριξης σε αντικυβερνητικές πηγές.

Η στοχοποίηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ορισμένες βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, κάλεσε τον Τραμπ να παρέμβει «το συντομότερο».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση σχετικά σύντομα», δήλωσε ο Παχλαβί, ο οποίος έχει καλέσει τους Ιρανούς να διαδηλώσουν και έχει παρουσιαστεί ως μεταβατικός ηγέτης της χώρας.

Ο Καλιμπάφ προειδοποίησε την Ουάσινγκτον να μην προχωρήσει σε «λανθασμένο υπολογισμό».

Ωστόσο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον περσινό πόλεμο, ενώ η περιφερειακή της επιρροή έχει αποδυναμωθεί από τα πλήγματα σε συμμάχους της, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Το Ισραήλ εξουδετέρωσε επίσης κορυφαίους Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές στον πόλεμο του Ιουνίου.

Οι Ιρανοί εμφανίζονται ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με τους πανίσχυρους Φρουρούς της Επανάστασης, των οποίων τα επιχειρηματικά συμφέροντα – σε τομείς όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι κατασκευές και οι τηλεπικοινωνίες – αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια.