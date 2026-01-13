Τραμπ σε Ιράν: Η βοήθεια είναι καθ' οδόν - Συνεχίστε να διαδηλώνετε, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα οι μουλάδες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, καλεί τους Ιρανούς «πατριώτες» να πάρουν τον έλεγχο των θεσμών στη χώρα τους, δεσμευόμενος ότι η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι καθ' οδόν. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εκτός ελέγχου, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.000, ενώ σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση για τον απαγχονισμό ενός 26χρονου διαδηλωτή από το θεοκρατικό καθεστώς.

«Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσει η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτησή του:

Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ — ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ**

Ρωσία: Το Κρεμλίνο καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ, η Ρωσία αντέδρασε έντονα, καταδικάζοντας τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, χαρακτηρίζοντάς τα ως «υπονομευτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική πολιτική του Ιράν, αναφέροντας ότι οι απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις εξωτερικά υποκινούμενες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να έχουν επίγνωση των καταστροφικών συνεπειών που θα έχουν τέτοιες ενέργειες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

«Πάνω από 2.003 νεκροί» στο Ιράν

Για τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, εν μέσω των μεγάλων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, έκανε λόγο την Τρίτη το ενημερωτικό Iran International (ιστότοπος με έδρα το Λονδίνο), το Reuters αλλά και ο ίδιος ΟΗΕ, με αναφορές ακόμα και για 12.000 νεκρούς από τις συγκρούσεις που μαίνονται στο σύνολο των 31 περιφερειών της χώρας.

https://t.co/aPK9uXhIOP

Report claims at least 12,000 dead in Iran, in ‘largest killing in Iran’s modern history’ — Michel Rosenzweig (@laancelot) January 13, 2026

Σε κείμενο που δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης, το Iran International τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς σε διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, σε «τη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Το κείμενο επικαλείται για τον αριθμό των νεκρών διαθέσιμα δεδομένα και τη διασταύρωση πληροφοριών που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του προεδρικού γραφείου.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τις πιο συνηθισμένες εκτιμήσεις που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, οι οποίες τοποθετούν τον αριθμό των θυμάτων σε αρκετές εκατοντάδες.

Σημειώνεται πως η οργάνωση Human Rights Activists in Iran (HRANA), που υποστηρίζει πως καταγράφει τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, ανέφερε τα ξημερώματα της Τρίτης πως οι νεκροί από την έναρξη των μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου υπολογίζεται σε 646.

Επιπλέον, η HRANA έχει λάβει 579 άλλες αναφορές θανάτων που παραμένουν υπό εξέταση και επαλήθευση.

Ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων έχει φτάσει τους 10.721 μέχρι σήμερα.

Ακόμα, το Iran International υποστηρίζει πως οι δολοφονίες να έχουν διαπραχθεί κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις δυνάμεις Μπασίζ, κατόπιν διαταγών του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, κυρίως τις νύχτες της 8ης και 9ης Ιανουαρίου. Αναφέρει επίσης ότι οι δολοφονίες ήταν οργανωμένες και δεν ήταν «απρογραμμάτιστες» ή αποτέλεσμα «διάσπαρτων συγκρούσεων».

This is not AI.



This is not Hollywood.



This is the Iranian National Uprising.



After 47 years of Islamic Oppression, the Lion of Iran roars once again. pic.twitter.com/F2exSteZdi — Goldie Ghamari | گلسا قمری 🇮🇷 (@gghamari) January 10, 2026

Η πρώτη δημόσια εκτέλεση

Οι ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD) ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει την Τετάρτη στην πρώτη δημόσια εκτέλεση ατόμου που συνελήφθη για τις διαδηλώσεις.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, πρόκειται να απαγχονιστεί την Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Καράτζ.

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή και ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου» δήλωσαν πηγές στην IHRNGO.

Ο διευθυντής της IHRNGO, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Ο κίνδυνος μαζικών και εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών είναι εξαιρετικά σοβαρός», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Στο πλαίσιο της Αρχής της Ευθύνης για την Προστασία (Responsibility to Protect), η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους άμαχους διαδηλωτές από μαζικές δολοφονίες που διαπράττει η Ισλαμική Δημοκρατία και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Καλούμε τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στις δημοκρατικές χώρες να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις τους αυτή την ευθύνη».

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο ο γενικός εισαγγελέας της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι όποιος συμμετέχει σε διαμαρτυρίες θα θεωρείται «εχθρός του Θεού», κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου .

Το Reuters μετέδωσε δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου - που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας - και ο οποίος σημείωσε πως οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 2.000, συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

Η ίδια πηγή κατηγόρησε τους «τρομοκράτες» για το θάνατο αμάχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ΟΗΕ

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «τρομοκρατημένος» από την αυξανόμενη βία των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών.

«Αυτός ο κύκλος φρικτής βίας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο ιρανικός λαός και τα αιτήματά του για δικαιοσύνη, ισότητα και ισότητα πρέπει να ακουστούν», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τερκ.

Αναφορικά με τον αριθμό των νεκρών, ο ΟΗΕ υποστήριξε πως «ο αριθμός που ακούμε είναι εκατοντάδες».

Ο Τερκ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι η θανατική ποινή ενδέχεται να επιβληθεί σε χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν συλληφθεί.

Πως δικαιολογεί η Τεχεράνη το «μαύρο» στο Διαδίκτυο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε την Τρίτη πως οι αρχές διέκοψαν τις υπηρεσίες Διαδικτύου στις 8 Ιανουαρίου, διότι είχαν ξεκινήσει «τρομοκρατικές δραστηριότητες» στο πλαίσιο των διαδηλώσεων.

«Η κυβέρνηση συνομιλούσε με τους διαδηλωτές. Το Διαδίκτυο κόπηκε μόνο όταν αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές δραστηριότητες και παρατηρήσαμε ότι οι εντολές έρχονταν από το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποκατασταθεί σε συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το Associated Press ανέφερε -επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους- πως οι Ιρανοί μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν διεθνείς κλήσεις από κινητά τηλέφωνα την Τρίτη για πρώτη φορά μετά την εθνική διακοπή των επικοινωνιών.

Το Διαδίκτυο και τα SMS παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός λειτουργίας, με πρόσβαση περιορισμένη σε ιστότοπους που έχουν εγκριθεί από το κράτος.

Διεθνείς αντιδράσεις

Στο μεταξύ η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «στο πλευρό του ιρανικού λαού» και πρόσθεσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στο Ελσίνκι μετά τη βίαιη καταστολή από την Τεχεράνη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και τη διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

«Το ιρανικό καθεστώς διέκοψε την πρόσβαση στο ίντερνετ για να μπορεί να σκοτώνει και να καταστέλλει σιωπηλά», έγραψε στο Χ η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν. «Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Βρισκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού», τόνισε.

Η Βαλτόνεν επεσήμανε επίσης ότι η Φινλανδία εξετάζει, σε συνεργασία με την ΕΕ, «μέτρα για να συμβάλει στην αποκατάσταση της ελευθερίας του ιρανικού λαού».

Και η Ισπανία κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του εκφράσει «την κατηγορηματική απόρριψη και την καταδίκη» της καταστολής των διαδηλώσεων, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το δικαίωμα των Ιρανών ανδρών και γυναικών να διαδηλώνουν ειρηνικά, καθώς και η ελευθερία της έκφρασής τους, πρέπει να γίνονται σεβαστά» και «οι αυθαίρετες συλλήψεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο υπουργός Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες στο ραδιόφωνο Catalunya.