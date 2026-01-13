Παχλαβί: Τα σχέδια του εξόριστου πρίγκιπα για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Το 1979, ο Ρεζά Παχλαβί σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο πατέρας του, ο τελευταίος σάχης του Ιράν, ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση. Έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στη χώρα, αν και οι υποστηρικτές του δεν έχουν σταματήσει ποτέ να πιστεύουν ότι μια μέρα ο «διάδοχος του θρόνου» θα επιστρέψει.

Καθώς οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος κατακλύζουν τους δρόμους των περισσότερων πόλεων της χώρας των 90 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά την όλο και πιο βάναυση καταστολή και τη διακοπή του διαδικτύου, αυτή η ημέρα ίσως να πλησιάζει, σύμφωνα με το Politico.

Το όνομα του Παχλαβί βρίσκεται στο στόμα αρκετών διαδηλωτών που ζητούν την επιστροφή του «σάχη». Αυτή τη στιγμή, ακόμα και επικριτές του – και υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται στην επιστροφή της μοναρχίας στο Ιράν – παραδέχονται ότι ο Παχλαβί μπορεί να αποδειχθεί η μόνη προσωπικότητα με το προφίλ που απαιτείται για να επιβλέψει μια μετάβαση.

Η καθεστωτική αλλαγή

Ο Παχλαβί υποστηρίζει ότι η αλλαγή πρέπει να προέλθει από το εσωτερικό του Ιράν και, στη συνέντευξή του στο POLITICO τον περασμένο Φεβρουάριο, ξεκαθάρισε ότι ήθελε οι ξένες δυνάμεις να επικεντρωθούν στην υποστήριξη των Ιρανών ώστε να κινηθούν εναντίον της ηγεσίας της χώρας, αντί να επεμβαίνουν στρατιωτικά από έξω.

«Η οικονομική εξαθλίωση έχει φτάσει σε σημείο που οι μισθοί δεν μπορούν να καταβληθούν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε ένα κιλό πατάτες, πόσο μάλλον κρέας», είπε.

Καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονταν την περασμένη εβδομάδα, ο Παχλαβί αύξησε τη δική του ροή αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους και να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν καταπνίξει βάναυσα πολλές από αυτές τις συγκεντρώσεις. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ενώ εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι.

Είναι σχεδόν αδύνατο να επιβεβαιωθεί αν διαδίδεται το μήνυμα του Παχλαβί σε εθνικό επίπεδο, αλλά πλάνα από το εσωτερικό του Ιράν υποδηλώνουν ότι τα λόγια του εξόριστου πρίγκιπα κερδίζουν έδαφος στους διαδηλωτές.

Μήνυμα σε Τραμπ

Να τηρήσει τον λόγο του και να παρέμβει στο Ιράν ζητεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο διάδοχος του θρόνου του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο μήνυμά του στο X.

«Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ οι ταραχές στο Ιράν κλιμακώνονται και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν σταματούν παρά την καταστολή.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρεζά Παχλαβί:

Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας. Χθες βράδυ είδατε τα εκατομμύρια γενναίων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν πραγματικές σφαίρες. Σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν μόνο σφαίρες αλλά και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών. Χωρίς Διαδίκτυο. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα.

Ο Αλί Χαμενεΐ, φοβούμενος το τέλος του εγκληματικού του καθεστώτος στα χέρια του λαού και με τη βοήθεια της ισχυρής σας υπόσχεσης να υποστηρίξετε τους διαδηλωτές, απείλησε τον λαό στους δρόμους με μια βάναυση καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη διακοπή για να δολοφονήσει αυτούς τους νεαρούς ήρωες.

Έχω καλέσει τον λαό στους δρόμους να αγωνιστεί για την ελευθερία του και να κατακλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας με τεράστιο αριθμό. Χθες το έκαναν αυτό. Η απειλή σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς κράτησε επίσης τους κακοποιούς του καθεστώτος μακριά. Αλλά ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο λαός θα είναι ξανά στους δρόμους σε μια ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε.

Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν

Η μετάβαση στη δημοκρατία

Τον Ιούνιο, ο Παχλαβί δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει την κυβέρνηση Χαμενεΐ για να ηγηθεί της μετάβασης από τον αυταρχισμό στη δημοκρατία.

«Μόλις καταρρεύσει το καθεστώς, πρέπει να έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό», είχε δηλώσει στο POLITICO. Πρότεινε τη διεξαγωγή μιας συνταγματικής διάσκεψης μεταξύ εκπροσώπων του Ιρανικού λαού για την εκπόνηση μιας νέας συμφωνίας, η οποία θα επικυρωθεί από τον λαό σε δημοψήφισμα. Η επόμενη μέρα από τη διεξαγωγή αυτού του δημοψηφίσματος, θα είναι «το τέλος της αποστολής μου στη ζωή» είχε πει.