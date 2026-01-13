CBS: Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις στο Ιράν - Εξετάζει πλήγματα με πυραύλους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών και μυστικών επιλογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις συμβατικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στο CBS News υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διεργασίες, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου αναμένεται να συνεδριάσει στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να εξετάσει επικαιροποιημένες επιλογές σχετικά με το Ιράν. Παραμένει ασαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί στη σύσκεψη.

Καθώς οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τις ιρανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αληθινά πυρά προκαλώντας το θάνατο 646 πολιτών, ο Τραμπ προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες ότι ενδέχεται να υπάρξει αμερικανική παρέμβαση εάν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές. Την Κυριακή δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία έχει αφήσει να εννοηθεί πως επιθυμεί διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο αμερικανικός στρατός «εξετάζει πολύ ισχυρές επιλογές».

Παρότι η αεροπορική ισχύς και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν βασικά στοιχεία οποιασδήποτε στρατιωτικής απάντησης, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει και σενάρια κυβερνοεπιχειρήσεων και ψυχολογικών εκστρατειών. Στόχος τους θα ήταν η διατάραξη των ιρανικών δομών διοίκησης, των επικοινωνιών και της λειτουργίας των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι επιχειρήσεις επιρροής θα μπορούσαν να υλοποιηθούν παράλληλα με παραδοσιακές στρατιωτικές ενέργειες, στο πλαίσιο «ολοκληρωμένων επιχειρήσεων», αλλά και ως αυτόνομες επιλογές. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για πιθανούς στόχους ή για τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν τέτοιες εκστρατείες.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση και ότι οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί. Το διευρυμένο φάσμα επιλογών, ωστόσο, δείχνει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για σενάρια σύγκρουσης που θα εκτείνονται πέρα από το συμβατικό πεδίο μάχης, περιλαμβάνοντας παρατεταμένες ψηφιακές και ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές αν το κρίνει αναγκαίο», υπογραμμίζοντας ότι οι αεροπορικές επιδρομές είναι «μία μόνο από τις πολλές επιλογές στο τραπέζι». Πρόσθεσε ότι «η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή», κάνοντας λόγο για διαφορές ανάμεσα στα δημόσια μηνύματα της Τεχεράνης και στις ιδιωτικές επαφές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επικοινώνησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για ενδεχόμενες απευθείας συνομιλίες. Στο εσωτερικό του Ιράν, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα σε όλες τις επαρχίες, με εκατοντάδες νεκρούς, ενώ οι αρχές έχουν επιβάλει εκτεταμένους περιορισμούς στις επικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που συναλλάσσεται με το Ιράν

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ προχώρησε σε ένα ακόμα μέτρο πίεσης προς το Ιράν ανακοινώνοντας τη Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλωστε, η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Έκκληση Παχλαβί για άμεση επέμβαση

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι η σημερινή ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «γνωρίζει τι διακυβεύεται».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παχλαβί.