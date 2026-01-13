Λίγες ώρες αφότου κάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, αναφέροντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα ήταν καλύτερο οι Αμερικανοί πολίτες που διαμένουν στη χώρα να την εγκαταλείψουν.

«Θα έλεγα ότι δεν είναι κακή ιδέα να φύγουν», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πολίτες ή οι πολίτες των συμμάχων των ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ντιτρόιτ, κάλεσε τους Ιρανούς να αναλάβουν τον έλεγχο των θεσμών «εάν είναι δυνατόν» και να απομνημονεύσουν τα ονόματα των «δολοφόνων και των κακοποιών», καθώς θα «πληρώσουν πολύ ακριβά», ενώ επανέλαβε το μήνυμά του ότι «έρχεται βοήθεια».

Σχετικά με τον αναφερόμενο αριθμό θανάτων στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλώσεων, ο Τραμπ είπε ότι έχει ακούσει «πέντε διαφορετικές εκδοχές», μερικές χαμηλότερες και άλλες υψηλότερες, αλλά πρόσθεσε ότι «ακόμη και ένας θάνατος είναι πάρα πολύ».

«Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ήταν μια μεγάλη χώρα μέχρι που ήρθαν αυτά τα τέρατα και την κατέλαβαν. Και όλα είναι πολύ εύθραυστα», κατέληξε, αναφέροντας ότι θα επιβάλειο δασμούς σε όσες χώρες συνεργαστούν με το καθεστώς.