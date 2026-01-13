Οι Ιρανοί μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν διεθνείς κλήσεις από κινητά τηλέφωνα την Τρίτη για πρώτη φορά από τη διακοπή των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, στις οποίες, σύμφωνα με ακτιβιστές, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 646 άτομα.

Αρκετοί άνθρωποι στην Τεχεράνη κατάφεραν να καλέσουν το Associated Press και να μιλήσουν με έναν δημοσιογράφο εκεί.

Οι μάρτυρες που μίλησαν ανέφεραν ότι τα SMS εξακολουθούσαν να μην λειτουργούν και ότι οι χρήστες του διαδικτύου στο Ιράν μπορούν να συνδεθούν με εγκεκριμένες από την κυβέρνηση τοπικές ιστοσελίδες , αλλά με καμία στο εξωτερικό.

Παράλληλα, έδωσαν μια σύντομη εικόνα της ζωής στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι ημερών που ήταν αποκομμένοι από τον κόσμο και περιέγραψαν ότι είδαν έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Τεχεράνης.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ, φορώντας κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα, κρατούν γκλομπς, ασπίδες, καραμπίνες και εκτοξευτές δακρυγόνων, ενώ φυλάνε τις μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Κοντά τους, οι μάρτυρες είδαν μέλη της εθελοντικής δύναμης Basij της Επαναστατικής Φρουράς, που επίσης έφεραν πυροβόλα όπλα και γκλομπς. Αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα ήταν επίσης ορατοί σε δημόσιους χώρους.

Εικόνες χάους

Αρκετές τράπεζες και κυβερνητικά γραφεία κάηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, όπως ανέφεραν. Τα ΑΤΜ είχαν καταστραφεί και οι τράπεζες δυσκολεύονταν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές χωρίς το διαδίκτυο, πρόσθεσαν οι μάρτυρες.



Ωστόσο, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, αν και η κίνηση των πεζών στην πρωτεύουσα ήταν περιορισμένη. Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στις 28 Δεκεμβρίου, επρόκειτο να ανοίξει την Τρίτη.

Ωστόσο, ένας μάρτυρας ανέφερε ότι μίλησε με πολλούς καταστηματάρχες οι οποίοι είπαν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας τους διέταξαν να ανοίξουν ξανά τα καταστήματά τους, ό,τι και να γινόταν. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτή τη διαταγή.

Οι μάρτυρες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, φοβούμενοι αντίποινα.