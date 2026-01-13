Η «βόμβα» Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης και το plan b για το «γαλάζιο» προσυνέδριο

Η ανακοίνωση της παρουσίας του Αντώνη Σαουλίδη στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη», «έσκασε» σαν… βόμβα στα πολιτικά στέκια της Θεσσαλονίκης και προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στο τοπικό ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι λίγο πράγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για τον δεύτερο σε σταυρούς υποψήφιο βουλευτή του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά, πολλά στελέχη στην Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στην Βασιλέως Ηρακλείου, δεν αιφνιδιάστηκαν. Απεναντίας μιλούν για την επισημοποίηση ενός πολιτικού «φλερτ» που -όπως όλα δείχνουν- εξελίσσεται σε… γάμο.