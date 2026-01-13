Flyover: Αρχίζει η κατασκευή του νέου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος - Πότε θα γίνει η καθαίρεση του δεύτερου - Τι προβλέπεται για το τούνελ

Η επιχείρηση «κατεδάφιση», του κλάδου καθόδου της γέφυρας Πανοράματος, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας ένα από τα πιο κρίσιμα ορόσημα για την πρόοδο της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, του γνωστού σε όλους Flyover.

Οι εργασίες, όπως άλλωστε μας έχει… συνηθίσει το Flyover, προχώρησαν ταχύτατα και ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αν και ο αποκλεισμός είχε προγραμματιστεί για 48 ώρες, αρχής γενομένης από τις 11 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η περιφερειακή οδός άνοιξε και πάλι για τα οχήματα το πρωί της Κυριακής, μετά την κατεδάφιση του κλάδου της γέφυρας, την απομάκρυνση των μπαζών και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.