Κεντρική Μακεδονία: Σε πτώση η οικοδομική δραστηριότητα - Οι λόγοι της ύφεσης και η προσδοκία για αύξηση το 2026

Περίοδο ύφεσης παρουσίασε εντός του 2025 ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους της χώρας, ο οικοδομικός, ο οποίος προσφέρει εργασία σε χιλιάδες εργαζομένους πολλών ειδικοτήτων. Παράλληλα δημιουργεί κύκλο εργασιών και για πολλούς άλλους διαφορετικούς κλάδους επαγγελμάτων, καθώς οι ανάγκες δόμησης κτιρίων, προϋποθέτουν την ενασχόληση διάφορων τεχνικών επαγγελμάτων, όπως και τη χρήση σειράς υλικών που χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Κεντρική Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους κατεγράφησαν ελαφρώς περισσότερες οικοδομικές άδειες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024 και πιο συγκεκριμένα 352 έναντι 335, η σύγκριση εννιαμήνου (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) βρίσκει τον αριθμό των οικοδομικών αδειών του 2025 να κινείται με μεγάλη πτώση, καθώς εκδόθηκαν 2.673, σε σύγκριση με του 2024 οι οποίες ήταν 3.081. Σε ποσοστό η μείωση αυτή μεταφράζεται σε μείον 13,2%.