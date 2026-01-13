Ένας οφθαλμίατρος στην Τεχεράνη κατέγραψε περισσότερους από 400 τραυματισμούς στα μάτια από πυροβολισμούς σε ένα μόνο νοσοκομείο, καθώς το καταβεβλημένο ιατρικό προσωπικό αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τον απολογισμό της ολοένα και πιο βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο από τις ιρανικές αρχές.

Τρεις γιατροί, σε μηνύματα που προωθήθηκαν στον Guardian τη Δευτέρα, περιέγραψαν τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών που ξεχειλίζουν από διαδηλωτές που έχουν πυροβοληθεί.

Το ιατρικό προσωπικό ανέφερε ότι οι τραυματισμοί από πυροβολισμούς συγκεντρώνονταν κυρίως στα μάτια και στο κεφάλι των διαδηλωτών –μια τακτική που, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποίησαν οι αρχές εναντίον των διαδηλωτών στις διαμαρτυρίες «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022 στη χώρα.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν σκόπιμα στο κεφάλι και στα μάτια. Θέλουν να προκαλέσουν βλάβες στο κεφάλι και στα μάτια, ώστε να μην μπορούν πλέον να βλέπουν, όπως έκαναν και το 2022», δήλωσε ένας γιατρός στην Τεχεράνη. Ο γιατρός πρόσθεσε ότι πολλοί από τους ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν σε αφαίρεση των ματιών και έμειναν τυφλοί.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου έχουν εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αντικυβερνητικό κίνημα διαμαρτυρίας της χώρας από το 2009. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σημειώνεται ότι, το καθεστώς της χώρας «μπλόκαρε» την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα στη χώρα, αποκόβοντας τον ιρανικό λαό από τον υπόλοιπο κόσμο, προκειμένου πραγματοποιήσει βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις –πάνω από το 90% των οποίων ήταν οι ίδιοι διαδηλωτές– και πάνω από 16.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Οι γιατροί στο Ιράν δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι ο αριθμός των νεκρών, αν και τεράστιος, είναι μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού αριθμού των νεκρών στη χώρα. Παρατήρησαν μια απότομη αύξηση των τραυματιών που έφταναν στα νοσοκομεία αμέσως μετά την διακοπή του διαδικτύου από τις ιρανικές αρχές την Πέμπτη.

«Δεν έχουμε αίμα, δεν έχουμε αρκετά ιατρικά εφόδια. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο γιατρός στην Τεχεράνη. Ο συνάδελφός του περιέγραψε λεπτομερώς την περίθαλψη των τραυματιών διαδηλωτών στο έδαφος, έξω από το νοσοκομείο, σε συνθήκες παγετού, λόγω έλλειψης χώρου στις νοσοκομειακές πτέρυγες.

Τα είδη των τραυματισμών που είδε το ιατρικό προσωπικό τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές στόχευαν σκόπιμα τα μάτια των διαδηλωτών.

«Τα μάτια χτυπήθηκαν από σφαιρίδια και ήταν σκόπιμο, πυροβολούν για να σκοτώσουν», είπε ο γιατρός από την Τεχεράνη. Ένας συνάδελφός του πρόσθεσε ότι είχαν αφαιρέσει «20 σφαιρίδια» από το σώμα ενός μόνο διαδηλωτή.